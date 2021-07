Con buena convocatoria, inició la vacunación en Copetonas

Con una buena convocatoria de vecinos y la organización que caracteriza al operativo de inoculación de vacunas en Tres Arroyos, se inició la aplicación de dosis a los vecinos de Copetonas.



Desde poco antes de las 9 comenzaron a acercarse los residentes en la localidad al puesto de vacunación ubicado en el Instituto Secundario Almafuerte, donde está previsto que se concrete este tramo del operativo en localidades –que comenzó ayer en Balneario Reta- hasta las 14. “Salió todo tal como estaba planificado; hasta poco antes de las 11 ya se habían vacunado unas 70 personas. El equipo de la Secretaría de Salud está muy bien aceitado, y nosotros habíamos dispuesto un operativo con la colaboración de Bomberos y Policía, con una ambulancia apostada a la entrada del vacunatorio. En el inicio hubo gente esperando, después mermó y esperamos un pico luego del mediodía”, indicó el delegado municipal Mariano Hernández.

El delegado informó que para evitar que se convirtiera en una limitante para los vecinos, no se implementó inscripción previa sino que se convocó a asistir a la posta de vacunación a los integrantes de los grupos priorizados, independientemente de que se hubieran anotado o no en el operativo Vacunate, ya que se dispone de wi fi para concretar el procedimiento in situ.

Además, destacó que en el gimnasio donde se concretan las aplicaciones, se dispuso lo necesario para que la gente aguarde en forma ordenada su turno, que después pueda esperar el período posterior a la inoculación y salir, sin cruzarse con quienes esperan todavía vacunarse.

