Con cada vez menos casamientos, la Parroquia de Luján despliega actividad litúrgica normal

28 abril, 2022 Leido: 370

En el ámbito de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, la actividad litúrgica ha ido retomando la normalidad, aunque cada vez hay menos demanda de casamientos. Así lo indicó el padre Domingo Torquatti, quien advirtió que “hubo una pandemia anterior, un virus que disminuyó los casamientos, y con la pandemia esta bajaron más todavía.

No se puede salir a buscar a la gente para que se case, no sé si lo están pensando mejor o peor, pero no tenemos más que uno o dos casamientos por cuatrimestre. Quizá el padre Roberto tenga más en la Parroquia del Carmen”.

Décadas atrás, se celebraban no menos de 100 bodas religiosas al año. Pero la tendencia cambió. “Es un reflejo de las relaciones que la gente vive y la dimensión religiosa que les da, hay quienes se quieren y se van a juntos y no se casan, otros que lo hacen sólo por civil”, admitió.

Protocolos y otras actividades

En tanto, aseguró Torquatti que las actividades litúrgicas se van desarrollando con caridad y respeto social, y por esa razón si es necesario por alguna situación particular se mantiene un protocolo, de lo contrario se van dando de la misma manera que el resto de los rubros.

Y en otro orden de cosas, indicó que se han suspendido las ferias de artículos usados porque él mismo está participando, con ayudantes, de una demolición de la cual también obtendrá recursos. “Estoy sacando chapas, tirantes, arriba del techo, por lo menos estoy más cerca de Dios”, sostuvo el sacerdote, que tiene 76 años.

Finalmente, explicó que en torno a la obra del templo parroquial, espera finalizar las veredas laterales y concretar el atrio, “porque esto nos permitiría empezar a hacer misas, porque si las hago hoy, hay que cerrar las puertas porque los vientos en la esquina son terribles. Si hago eso y pinto, ya podemos usar el templo”.

