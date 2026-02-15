Con cambios en el podio, Arriola sigue liderando “La Rubia”

15 febrero, 2026

Con la destacada participación de 1.375 cañas provenientes de distintos puntos de la región, la clasificación general del certamen habiendo pasado 6 horas del comienzo lo tiene al tresarroyense, Lautaro Arriola, liderando la tabla con una Corvina de 2.786 KG. En lo que respecta a la “Variada”, sigue siendo el lider el dorregense, Angel Simon con el Chucho de 3.228 KG.

PUESTO NOMBRE – APELLIDO CORVINA – KG LOCALIDAD
1 Lautaro Arriola 2.786 KG Tres Arroyos
2 Arturo Prado 2.748 KG Tres Arroyos
3 Mauro Barragán 2.574 KG A.G.Chaves
4 Iñaki Garcia 2.508 KG Necochea
5 Sergio Gentile 2.436 KG San Cayetano
6 Rubén Peralta 2.354 KG Claromecó
7 Alejo Cousiño 2.308 KG Oriente
8 Juan Hamber 2.264 KG Mar del Plata
9 Mario Dial 2.210 KG Necochea
10 Alejo Colantonio 2.198 KG San Cayetano
11 Mirko Herrera 2.160 KG Necochea
12 Agustin Villamonte 2.142 KG Necochea
13 Gustavo Gómez 2.116 KG Mar del Plata
14 Andres Norrild 2.088 KG Cascallares
15 Gabriel Cejas 1.702 KG Tres Arroyos
16 Maximiliano Rodríguez 1.946 KG Miramar
17 Anibal Emulenar 1.906 KG San Cayetano
18 Fabian Weindantg 1.772 KG Miramar
19 Luis Garcia 1.762 KG Mar del Plata
20 Alfredo Marriscurena 1.748 KG Claromecó
21 Dario Mondas 1.732 KG San Cayetano
22 Jose Ortiz 1.702 KG San Cayetano
23 Gaston Cejas 1.702 KG Tres Arroyos
24 Ariel Siniscalco 1.684 KG Lobería
25 Walter Pontin 1.682  KG Claromecó
26 Mariano Perez 1.632 KG Necochea
27 Agustin Fernández 1.624 KG San Cayetano
28 Marcelo Fernández 1.548 KG San Cayetano
29 Ceferino Peralta 1.524 KG Claromecó
30 Cristian Aramendi 1.512 KG Tres Arroyos

 

Clasificación “Variada”:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO KG LOCALIDAD
1 Ángel Simón Chucho – 3.228 KG Dorrego
2 Gastón Cejas Bagre – 2.178 KG Tres Arroyos
3 Agustín Barragán Chucho – 1.548 KG Claromecó