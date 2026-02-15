Con cambios en el podio, Arriola sigue liderando “La Rubia”
Con la destacada participación de 1.375 cañas provenientes de distintos puntos de la región, la clasificación general del certamen habiendo pasado 6 horas del comienzo lo tiene al tresarroyense, Lautaro Arriola, liderando la tabla con una Corvina de 2.786 KG. En lo que respecta a la “Variada”, sigue siendo el lider el dorregense, Angel Simon con el Chucho de 3.228 KG.
|PUESTO
|NOMBRE – APELLIDO
|CORVINA – KG
|LOCALIDAD
|1
|Lautaro Arriola
|2.786 KG
|Tres Arroyos
|2
|Arturo Prado
|2.748 KG
|Tres Arroyos
|3
|Mauro Barragán
|2.574 KG
|A.G.Chaves
|4
|Iñaki Garcia
|2.508 KG
|Necochea
|5
|Sergio Gentile
|2.436 KG
|San Cayetano
|6
|Rubén Peralta
|2.354 KG
|Claromecó
|7
|Alejo Cousiño
|2.308 KG
|Oriente
|8
|Juan Hamber
|2.264 KG
|Mar del Plata
|9
|Mario Dial
|2.210 KG
|Necochea
|10
|Alejo Colantonio
|2.198 KG
|San Cayetano
|11
|Mirko Herrera
|2.160 KG
|Necochea
|12
|Agustin Villamonte
|2.142 KG
|Necochea
|13
|Gustavo Gómez
|2.116 KG
|Mar del Plata
|14
|Andres Norrild
|2.088 KG
|Cascallares
|15
|Gabriel Cejas
|1.702 KG
|Tres Arroyos
|16
|Maximiliano Rodríguez
|1.946 KG
|Miramar
|17
|Anibal Emulenar
|1.906 KG
|San Cayetano
|18
|Fabian Weindantg
|1.772 KG
|Miramar
|19
|Luis Garcia
|1.762 KG
|Mar del Plata
|20
|Alfredo Marriscurena
|1.748 KG
|Claromecó
|21
|Dario Mondas
|1.732 KG
|San Cayetano
|22
|Jose Ortiz
|1.702 KG
|San Cayetano
|23
|Gaston Cejas
|1.702 KG
|Tres Arroyos
|24
|Ariel Siniscalco
|1.684 KG
|Lobería
|25
|Walter Pontin
|1.682 KG
|Claromecó
|26
|Mariano Perez
|1.632 KG
|Necochea
|27
|Agustin Fernández
|1.624 KG
|San Cayetano
|28
|Marcelo Fernández
|1.548 KG
|San Cayetano
|29
|Ceferino Peralta
|1.524 KG
|Claromecó
|30
|Cristian Aramendi
|1.512 KG
|Tres Arroyos
Clasificación “Variada”:
|PUESTO
|NOMBRE – APELLIDO
|KG
|LOCALIDAD
|1
|Ángel Simón
|Chucho – 3.228 KG
|Dorrego
|2
|Gastón Cejas
|Bagre – 2.178 KG
|Tres Arroyos
|3
|Agustín Barragán
|Chucho – 1.548 KG
|Claromecó