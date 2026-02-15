Con cambios en el podio, Arriola sigue liderando “La Rubia”

15 febrero, 2026

Con la destacada participación de 1.375 cañas provenientes de distintos puntos de la región, la clasificación general del certamen habiendo pasado 6 horas del comienzo lo tiene al tresarroyense, Lautaro Arriola, liderando la tabla con una Corvina de 2.786 KG. En lo que respecta a la “Variada”, sigue siendo el lider el dorregense, Angel Simon con el Chucho de 3.228 KG.

PUESTO NOMBRE – APELLIDO CORVINA – KG LOCALIDAD 1 Lautaro Arriola 2.786 KG Tres Arroyos 2 Arturo Prado 2.748 KG Tres Arroyos 3 Mauro Barragán 2.574 KG A.G.Chaves 4 Iñaki Garcia 2.508 KG Necochea 5 Sergio Gentile 2.436 KG San Cayetano 6 Rubén Peralta 2.354 KG Claromecó 7 Alejo Cousiño 2.308 KG Oriente 8 Juan Hamber 2.264 KG Mar del Plata 9 Mario Dial 2.210 KG Necochea 10 Alejo Colantonio 2.198 KG San Cayetano 11 Mirko Herrera 2.160 KG Necochea 12 Agustin Villamonte 2.142 KG Necochea 13 Gustavo Gómez 2.116 KG Mar del Plata 14 Andres Norrild 2.088 KG Cascallares 15 Gabriel Cejas 1.702 KG Tres Arroyos 16 Maximiliano Rodríguez 1.946 KG Miramar 17 Anibal Emulenar 1.906 KG San Cayetano 18 Fabian Weindantg 1.772 KG Miramar 19 Luis Garcia 1.762 KG Mar del Plata 20 Alfredo Marriscurena 1.748 KG Claromecó 21 Dario Mondas 1.732 KG San Cayetano 22 Jose Ortiz 1.702 KG San Cayetano 23 Gaston Cejas 1.702 KG Tres Arroyos 24 Ariel Siniscalco 1.684 KG Lobería 25 Walter Pontin 1.682 KG Claromecó 26 Mariano Perez 1.632 KG Necochea 27 Agustin Fernández 1.624 KG San Cayetano 28 Marcelo Fernández 1.548 KG San Cayetano 29 Ceferino Peralta 1.524 KG Claromecó 30 Cristian Aramendi 1.512 KG Tres Arroyos

Clasificación “Variada”:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO KG LOCALIDAD 1 Ángel Simón Chucho – 3.228 KG Dorrego 2 Gastón Cejas Bagre – 2.178 KG Tres Arroyos 3 Agustín Barragán Chucho – 1.548 KG Claromecó

