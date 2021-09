Con candidata seccional, el FIT Unidad hará un encuentro con vecinos en la plaza San Martín

3 septiembre, 2021 Leido: 63

El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad competirá en las PASO con una lista local, que encabeza el candidato a concejal Gastón Domínguez, y este viernes a las 16 harán un encuentro en la plaza San Martín para conversar con los vecinos que se acerquen a conocer sus propuestas. Los acompañará la docente Lorena Savioli, candidata a diputada provincial por la Sexta Sección, que hoy visita Tres Arroyos.

“Somos un grupo de gente trabajadora, estudiantes, mujeres, que sabemos lo que es luchar, levantarse temprano para ir a trabajar sin la certeza de llegar a fin de mes, y la militancia, más allá de ser un esfuerzo, es una satisfacción por la posibilidad de presentar nuestras propuestas”, señaló Domínguez, trabajador de la construcción oriundo de Copetonas que marcó como necesidad la atención de diversas problemáticas de la periferia de la ciudad y también de las localidades.

Savioli, por su parte, puso énfasis en la situación que atraviesan los jóvenes, “un sector social particularmente golpeado por la crisis y para el que no parece haber futuro. El 60% de los jóvenes trabaja de manera precaria y además se le ha hecho muy complicado estudiar. Soy docente del secundario y el 40% de los alumnos se desconectaron por no contar con elementos para conectarse”. La candidata a diputada seccional también advirtió la necesidad de trabajar sobre la violencia institucional y de género, incrementadas de manera exponencial durante la cuarentena dura.

“Convocamos a acompañar a la izquierda como tercera alternativa, no sólo en el voto sino también en la fiscalización, para que el descontento no se vaya a expresiones de derecha que traerán planes económicos peores para los trabajadores”, concluyeron.

