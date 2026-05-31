Con César Bongiovanni y en la Italiana, Olimpo festejó los 80

31 mayo, 2026 88

Este sábado, en la Sociedad Italiana, se llevó a cabo la Cena Aniversario por los 80 años de Sportivo Olimpo.

Recordamos que de manera previa, el pasado 22 se realizaron una serie de actos protocolares y una cena con dirigentes y allegados en la sede de calle Alberdi, y en esta ocasión, con una gran participación de clubes amigos, socios y simpatizantes del aurinegro tresarroyense, se dio rienda suelta a la Fiesta, hasta altas horas de la madrugada del domingo.

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