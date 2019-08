Con clima de campaña, la emergencia nuevamente llegó al Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos realizó la última sesión ordinaria previa a las PASO del domingo 11, en la cual el mayor debate estuvo dado cuando se trató el punto 7 del Orden del Día, donde se reclamaban explicaciones sobre el por qué no hubo presencia tresarroyense en la capacitación que brindó el 27 de julio el servicio de salud provincial SAME.

Todo surgió luego del pedido realizado - nuevamente- por parte del bloque de Juntos por el Cambio y, tal como lo hizo en sesiones anteriores, la concejal De Grazia fue quien indagó al sobre el por qué no se había hecho presente personal del Hospital Pirovano “ya es la segunda vez que sucede”, según los dichos de la edil cambiemita quien a su vez cuestionó que la atención telefónica en la emergencia se cumpla por pasantes de enfermería “ya que si no se toman las decisiones adecuadas y lógicas surgen los problemas como el que tuvimos con un vecino”.

Respondió la concejal vecinalista Claudia Cittadino, quien dijo que “nadie se enteró de la capacitación, ya que fue enviada por Whatsapp al director administrativo del hospital, y que si hubiera sido de manera formal y como corresponde todo hubiera sido distinto”.

“Hay que tener en cuenta que significa un gasto para el hospital, porque hay que, además de enviar a quienes decidieran concurrir y hacerse cargo de los gastos, también cubrir esos turnos con personal para que esa gente vaya. Creo que como hay varios municipios que deben capacitarse en la zona se podría proponer hacer la capacitación en un lugar más cerca”, luego de lo cual recordó que el director administrativo reclamó que no se han percibido los fondos provinciales que deben remitirse a la comuna, luego de firmarse el convenio por el sistema SAME.

Cittadino pidió que “con el mismo énfasis con que reclama que vayamos a las capacitaciones, la concejal De Grazia pida que cumplan con el pago del SAME, de los médicos comunitarios y un montón de cuestiones más, porque el hospital tiene que hacerse cargo para que solventar los gastos que demanda asistir a una capacitación”.

El concejal Espeluse, del bloque promotor de la medida, puso en duda el gasto del SAME y la forma en que el municipio lo ha hecho, y sostuvo que “no me convencen estas explicaciones; “dónde está el gasto de los seis millones de pesos, me pregunto si están utilizando pasantes para la atención de la emergencia, por qué no hay nuevos choferes de ambulancia y también qué políticas se tienen al respecto, me parece todo muy improvisado”.

Contraatacó el titular del bloque vecinalista, Guillermo Salim, quien ante el cuestionamiento de Espeluse que puso en duda sobre el manejo de los pocos fondos, los pocos fondos que recibió la comuna del SAME, le quiero decir que éstos fueron ya rendidos en tiempo y forma y a su vez analizados y aprobados, por lo que voy a rechazar la sospecha de Espeluse. “Quédese tranquilo que los fondos se utilizaron y fueron aprobados por la autoridad competente”.

Salim luego trajo a colación lo que sucede con las prestaciones del PAMI, ya que el municipio envía facturas a esa obra social y PAMI las rechaza, y no paga las asistencias realizadas en las localidades por las ambulancias, “ya que la empresa prestataria a la cual se le paga no tiene ambulancias ni las va a tener nunca en las localidades, Vittal no presta el servicio, se debe hacer con recursos municipales que luego no se perciben”, reiteró.

Otra vez Espeluse insistía en que “hay que mirarse el ombligo y mirar donde está el problema, pero el servicio en la emergencia debe brindarse, sin discriminar, porque acá también se cobra una tasa de salud al contribuyente”.

La palabra final estuvo en boca de Mercedes Moreno quien recordó los trámites y la sesión extraordinaria en la que se firmó el convenio por el SAME, y sostuvo que “nosotros en ese momento dijimos que de ninguna manera sería solución para resolver los problemas de emergencia, y lo que se prometía como una solución salvadora no era así, porque las cuestiones tienen que ver con la reorganización del servicio y la capacitación del recurso humano; hubo programas provinciales también pero la gestión tiene un serio problema para brindar la atención necesaria, ya que todos se quejan respecto a lo que se brinda. Nos parece importante la capacitación pero son los vecinos que quedan en medio de una situación y no se da respuestas a los problemas que tienen en salud”. Fue aprobado por mayoría.

Otros temas

A un día de cumplirse un año de la explosión en una escuela de Moreno que causó la muerte de la vicedirectora y un auxiliar, se aprobó declarar al día 2 de agosto como el Día en defensa de la Escuela digna y segura, al igual que lo hicieran otros distritos, y promover una legislación similar ante las cámaras provinciales, un proyecto de ordenanza promovido desde el SUTEBA.

En otro aspecto, en el punto 4 del Orden del Día, se aprobó la realización de gestiones para firmar el acuerdo marco para que reciban asistencia económica las víctimas de violencia de genero por parte del gobierno provincial implementado para que se entreguen tarjetas a mujeres para que puedan solventarse y mejorar situaciones de emergencia.

Otro proyecto de comunicación, en el punto 5, solicitaba dirigirse al Consejo Escolar para pedir un informe de estado de situación actual por la obra del SUM del jardín 910, en Castelli y Pedro N. Carrera, contestando el concejal vecinalista Luis Zorrilla que la misma se iniciará luego de concluído el receso escolar, “ya que está autorizado el pago de la instalación eléctrica y el cielorraso, dejando para más adelante el pulido del piso”.

Otro reiterado reclamo se dio en el punto 6, donde se solicitó al Ejecutivo el mejoramiento de calles, la colocación de luminarias y cartelería indicadora de circulación de tránsito en las calles paralelas al Ferrocarril entre Chacabuco y Ruta 228.

En el punto 8 se pidió que a través del área correspondiente se den soluciones a las tapas de cámara en diversos puntos de la ciudad, en tanto en el punto siguiente, se pedía modificar la señalización de obras de bacheo y se solicitó saber la planificación y los costos de las obras realizadas recientemente.

El último punto tuvo que ver con el pedido al municipio que explique cuáles fueron los motivos de apertura de pozos negros o absorbentes en las 21 viviendas del Barrio Ruta 3 Sur ante su impacto en el medio ambiente y los costos que tienen para los vecinos una vez que se llenan, ante la ordenanza vigente 6892/16 que limita la construcción de los mismos.