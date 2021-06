Con críticas a la oposición, dieron a conocer las millonarias erogaciones diarias del Hospital en pandemia

El secretario de Hacienda municipal, Federico López Di Fondi; el director administrativo del Centro Municipal de Salud, Diego Rodríguez y el secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra detallaron hoy en contacto con la prensa las principales erogaciones que en materia sanitaria originó la pandemia de coronavirus, que sólo en gastos de personal para el área COVID insume 5 millones de pesos mensuales. Entre otras cifras que dieron a conocer, en un encuentro no exento de críticas a la oposición centradas en la no aprobación del Presupuesto para este año, advirtieron que sólo en oxígeno se gastan 1.500.000 de pesos más por mes, mientras que el costo de medicamentos diario por cada paciente internado en Terapia Intensiva puede llegar a los 50.000 pesos de piso.

“La idea es llegar a los vecinos con estos números para que todos seamos conscientes de que el Hospital tiene un gasto de alrededor de 20 millones de pesos mensuales por el coronavirus, que no estaban contemplados ni en el Presupuesto Municipal ni en el del propio Centro de Salud, lo que sin duda nos obligará a asistirlo en alrededor de unos 100 millones de pesos extra para este año. Y otro dato importante es que el proyecto de Presupuesto elevado por el Ejecutivo este año contemplaba un aumento de la tasa de salud que para el vecino eran 150 pesos por mes, pero para el Hospital 40 millones extra. Pero los dos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo para no aprobarlo, y de esta manera el 27% que sí se permitió incrementar, no llegará a cubrir ni siquiera la inflación, y mucho menos un escenario de pandemia que todos sabíamos que podía llegar a una segunda ola. Esa herramienta, que nos permitía prever estas situaciones y reforzar el Presupuesto, no la pudimos tener, pero ya estamos trabajando para solucionar los inconvenientes que esto acarrea”, sostuvo el titular de la cartera de Hacienda.

López Di Fondi anticipó, finalmente, que se elevará a la Provincia un informe en torno al impacto de la pandemia y de las erogaciones del Hospital en la situación financiera de la comuna, para solicitarle ayuda. “El año pasado la tuvimos, para paliar la caída de la recaudación y la coparticipación, pero en este momento la complicación tiene que ver con el coronavirus, con lo cual lo estaremos planteando y dándole las herramientas al intendente para gestionar esa ayuda”, indicó.

Los números del Hospital

El director administrativo del Centro Municipal de Salud, licenciado Diego Rodríguez ponderó la calidad del recurso humano del sistema sanitario, y en este sentido advirtió que “el año pasado y este año incorporamos muchísimo personal, y sólo para la atención del Covid, se invierten 5 millones de pesos mensuales en trabajadores médicos, enfermeros, de maestranza y administrativos, lo que estimamos llegará a 70 millones este año”.

En cuanto a evaluación de los casos sospechosos, recordó que resolver los PCR de manera tercerizada el año pasado tenía un costo de 3200 pesos por test. Pero se ahorró tiempo y recursos al lograr hacerlos en el Laboratorio del Hospital, con inversión en insumos y más personal en el equipo. Mientras que sólo de medicamentos, para un paciente internado en Terapia Intensiva, se usan alrededor de 50.000 pesos diarios, teniendo en cuenta un caso de bajo requerimiento de remedios. “En el mejor de los casos, si ese paciente tiene obra social se le factura un módulo de algo más de 20.000 pesos, y esta realidad la viven no sólo los hospitales sino las clínicas, que se están fundiendo mientras trabajan”, consideró.

Rodríguez describió la erogación en oxígeno, de 1.500.000 pesos extra mensuales, que están vinculados a los 30.000 metros cúbicos mensuales de oxígeno, contra los 5000 a 10.000 que se usaban antes de la pandemia. Los insumos de protección personal, que se desechan en cada atención, tienen un costo de 1000 pesos por equipo, y cuesta 1 millón de pesos más procesar ese residuo cada mes.

“Estas son las inversiones que se realizan para que el vecino tenga la atención que se merece. Hemos tenido días en los que quedaban horas de medicación para los pacientes, y muchas veces no basta tener el dinero para comprarla, porque hay faltantes en todo el mundo”, sostuvo el administrador, quien también reconoció el desgaste que todo el personal sanitario atraviesa y sigue adelante con su tarea. “Para nosotros, invertir 400.000 pesos en un monitor es algo habitual, y si bien a veces quisiéramos mostrárselo a la gente, lo urgente es que realmente se ponga en funcionamiento”, consideró.

Consultado puntualmente por la postura expresada por el bloque de Juntos por el Cambio en la sesión donde se analizó la Rendición de Cuentas, en la que se criticó al Ejecutivo por la gestión de los recursos sanitarios, Rodríguez advirtió que “para comprar equipamiento también hay que tener personal para manejarlo, y hoy tenemos a todo el equipo de salud abocado a tope en la atención diaria de la situación que atravesamos. Y formar un profesional demanda 10 años. De hecho, la decisión de crear la Escuela de Enfermería nos permitió contar con el recurso para incorporar cuando lo necesitamos. Puede haber distintas opiniones, pero yo hoy veo una Terapia Intensiva con camas, monitores y respiradores nuevos. Y cuando se abre una ventana para incorporar equipamiento lo hacemos, lo que no siempre es posible porque hay que cortar oxígeno y servicios; hoy veo un Hospital muy bien equipado”.

“No se dejó de hacer nada en salud por una cuestión económica”

Finalmente, el secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra, advirtió que la decisión de sumar al efector privado de la ciudad a un sistema sanitario único, tuvo como objetivo evitar que las dificultades que podía acarrear la necesidad de recursos para hacerle frente a la pandemia “provocaran que ese actor privado se perdiera, como ya ocurrió con el anterior”. Guerra hizo hincapié en la situación económica crítica que la demanda sanitaria ha acarreado a los municipios que tienen hospitales bajo su órbita, y también a las clínicas privadas. Y aseguró que “se nos pueden haber escapado cosas porque esta situación de catástrofe nos sorprende a diario con distintas cosas, por eso nunca se está a la altura de la necesidad real, pero desde el primer momento se ha tratado de darle, con los medios y las posibilidades, la mejor atención al vecino de Tres Arroyos”.

“A través de sus donaciones y de la Comisión Amigos, que desde hace años trabaja por mejorar el sistema de salud, que no tienen por qué solventar un sistema sanitario, y de hecho no lo hacen, pero sí le dan un salto de calidad a la atención y por eso les estamos sumamente agradecidos a todos los que espontáneamente brindan sus aportes a las instituciones intermedias que siempre se acercan”, sostuvo Guerra.

“Nunca se dejaron de hacer cosas en la salud de Tres Arroyos, nunca en mi gestión tuve un no, y si hubo dilaciones, fue por la poca oferta de recursos en medicamentos y tecnología que son características de este período”, concluyó el profesional.

Ya en el último tramo de su alocución, Guerra se corrió hacia el eje político de las discusiones y fustigó a quienes atribuyen gestiones por el equipamiento o los insumos a la Provincia o a la Nación. “Nosotros somos parte de la Provincia y la Nación. Si cada uno de los que está en la política lo hace por mejorar la calidad de vida de la población, ¿por qué no acompaña estas cosas? Si cada uno que disputa un puesto o una banca quiere el beneficio de la gente, no entiendo por qué no acompaña estas gestiones. Se puede marcar lo que está mal, pero ofreciendo un proyecto o una alternativa superadora, porque de lo contrario qué sentido tiene estar en un lugar político determinado si eso no ayuda a mejorar la situación de los vecinos”.

