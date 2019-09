Con eje en la producción como garante del crecimiento, se inauguró la Rural

Con un acto del que participaron dirigentes agropecuarios, el intendente Carlos Sánchez, funcionarios y otros representantes institucionales, quedó formalmente inaugurada la 164° edición de la Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Tres Arroyos. El encuentro fue rico en expresiones vinculadas a la actualidad política, con un presidente ruralista local, Eugenio Simonetti, que pidió “no mirar para atrás” y aseguró que se genera “pánico” cuando se habla de trabas al campo, defendiendo el rol de la producción agrícola a la hora de afrontar las crisis e incluso apuntalar el crecimiento local. El intendente Carlos Sánchez, por su parte, fue muy concreto al ponderar la importancia de la producción y el agregado de valor por sobre “las ingenierías financieras que siempre terminan mal”. A su turno, el vicepresidente de CARBAP, Fermín Echeverría, abogó por que “no se pongan más palos en la rueda y el país siga siendo exportador y generando divisas”.



Simonetti y “el aporte del campo”

“Cuando se piensa en el aporte que hace el sector agropecuario y el agroindustrial, una caracterización muy habitual y errónea es pensarlo como un sector que emplea poca mano de obra, concentrada y poco tecnificado. Básicamente como el extractor de recursos naturales y un blanco para la aplicación de altos impuestos y así justificar medidas de retracción al comercio exterior”, advirtió Simonetti, en el inicio de su alocución. Pero celebró que “afortunadamente quienes lideraron el Ministerio de Agroindustria desde fines del 2015 se han esforzado en cambiar esta concepción equivocada de las cosas. Esto hizo que en la campaña 2016/2017 los resultados de la cosecha fueran de 125 millones de toneladas, y si bien en el año 2018 tuvimos el problema climático de la sequía, este año estamos otra vez con nuevos record con resultados entre 147 y 150 millones de toneladas. Cobrando principal importancia los cultivos de maíz y trigo dejando de ser ya soja dependiente”.

“Nuestro sector genera el 35% del empleo total del país y 7 de cada U$S 10 que ingresa al país son agropecuarios, los que permiten gran parte de la ayuda que se hace a nivel económico de planes sociales y de salud que de otra manera no podrían llevarse a cabo. Las retenciones aportaron más de $44.260 millones para que la recaudación fiscal marcara la menor caída real contra la inflación en lo que va del año. Hoy nuestro sector dinamiza gran parte del movimiento comercial del interior, desgraciadamente esto no alcanza, pero no hay ningún sector que contribuya más al movimiento de este país, como es el campo”, sostuvo Eugenio Simonetti.

“En pocas semanas sabremos quienes serán los responsables de guiar los designios de este país y me parece oportuno, en ese sentido, recordar algunos acontecimientos de los últimos años respecto de los cuales, todo gobierno debería tomar nota. Fue el campo y su actividad quien posibilitó al país reponerse de la severa crisis del 2002.Recordemos lo sucedido durante el año 2018, las consecuencias políticas y económicas de enfrentar al campo y como todo ese proceso terminó. Fue también el campo, durante este gobierno, quien en gran medida logró sostener la débil economía de estos últimos años y que, como si fuera poco, aceptó, el año pasado, sin chistar, un nuevo incremento en las retenciones. En este sentido me permito decir que no es bueno un país enfrentado con el campo, no le hace bien ni a la economía, ni a la política ni a nadie”, argumentó el presidente de la Rural.

También abundó sobre los resultados “de las PASO en nuestra ciudad”, al indicar que “hace tiempo que no veo a nuestra ciudad crecer como hasta ahora. Basta caminar por las calles y ver la cantidad de edificios que se están construyendo, la cantidad de nuevos emprendimientos gastronómicos, las mejoras en nuestras plazas y espacios públicos, la cantidad de jóvenes que apuestan a quedarse y desarrollar su vida en Tres Arroyos. Y es aquí donde a título personal los invito a reflexionar. Cada vez que al campo le va bien, se compran más herramientas y maquinarias en nuestras concesionarias, se contratan más vendedores, nuestro Parque Industrial crece, cuando se construye se contratan más obreros, hay más empleo, hay más consumo y los comercios venden más. También se beneficia nuestro municipio, que es el de todos, que recibe mejores ingresos por impuestos mejorando así nuestros hospitales, colegios, nuestras plazas, calles, etc.”, aseguró Simonetti.

“No miremos para atrás, sigamos evolucionando como sociedad. En estas últimas semanas escuchamos a gente cercana a la oposición hablando sobre poner trabas al campo, expropiaciones, regulaciones, etc. Todo esto genera pánico y el pánico ahuyenta al crecimiento y a la ganas de seguir invirtiendo”, advirtió el dirigente.

Y en este sentido, sostuvo que “estos años fueron muy difíciles para todos los argentinos. La caída del empleo, el aumento de la inflación, la dificultad para llegar a fin de mes y otras tantas cosas que todos sabemos. Pero como dije anteriormente, creo que este gobierno ha tomado nota y ha entendido que los cambios profundos y estructurales para el desarrollo de un país como ser infraestructura, energía, generación de empleo de calidad, inversiones genuinas, cuentas públicas equilibradas, combatir la corrupción, el narcotráfico y reivindicar el valor de la república, que este gobierno ha pregonado, sin una economía próspera tampoco es viable. Ambas deberían ir de la mano”, consideró.

Finalmente, aseguró que la entidad que preside “estamos trabajando para contribuir en el crecimiento de nuestra localidad, con planes de trabajo en la creación de energías limpias como la solar y eólicas. También con trabajos en bienestar animal y herbicidas cada vez más amigables con el medio ambiente. En el tema seguridad nuestro esfuerzo fue en ayuda para el CPR local para que esté mejor equipado y pueda dar el máximo apoyo a la familia rural. Debemos seguir trabajando e invirtiendo en lo nuestro para seguir construyendo un país que merezca ser vivido sin luchas ni agresiones”, concluyó, agradeciendo finalmente a la Municipalidad de Tres Arroyos, a Roberto Pissani, al Ente Vial y a las instituciones educativas “que año a año contribuyen al bienestar de nuestra querida localidad”.

“No queremos más palos en la rueda”, dijo el vicepresidente de CARBAP

“No queremos tener más palos en la rueda, queremos seguir produciendo, como ha ocurrido este año con cosechas récord de 150 millones. El país se ha tornado exportador y esto es lo que Argentina tiene que hacer, generar divisas para el bienestar nuestro y el de la sociedad en general”, apuntó por su parte el vicepresidente de CARBAP, ingeniero Fermín Echeverría.

“Desde CARBAP trabajamos en todos los rubros y la Sociedad Rural lo sabe porque está en los consejos directivos y en las comisiones de emergencia, seguridad, carne, granos. Se ha formado un muy buen equipo y tenemos un buen diálogo con autoridades provinciales y nacionales, que nos han escuchado y también nos han rechazado en alguna sugerencia. No nos han escuchado, no sabemos si por capricho o por qué, cuando planteamos la eliminación del impuesto complementario”, advirtió.

En otro tramo de su alocución, Echeverría reclamó “iguales condiciones para las comunidades agropecuarias que para el resto de la población. Nos implementan cartas de porte y guías electrónicas pero si no tenemos conectividad no funcionan”, sostuvo, al tiempo que planteó la necesidad de optimizar la transitabilidad de los caminos rurales.

En la faz política, señaló que “tuvimos un gran cambio con las PASO, pero esperamos que sigamos siendo el país que hemos sido hasta ahora, y que no nos corten las cadenas de carnes y cereales”. Finalizó sus palabras con un saludo por el día del Agricultor, que se celebra hoy en coincidencia con la jornada culminante de la Rural tresarroyense.

Sánchez: “Los políticos tenemos que escuchar y tener los pies en la tierra”

El intendente Carlos Sánchez dejó formalmente inaugurada la Exposición luego de reconocer el esfuerzo que hacen los organizadores. “Hace 164 años que la Sociedad Rural viste de fiesta a la ciudad con esta exposición. El tiempo transcurrido desde la primera muestra hasta hoy confirma con creces que esta celebración es muy cara al sentimiento de la gente del distrito y la región. Y esta edición ha sido muy bien recibida por vecinos, productores, comerciantes, y por eso agradezco la invitación felicitando a los organizadores y participantes por sus logros y novedades que traen año a año a pesar de los vaivenes a los que nos somete la política”, dijo el jefe comunal.

“Este es un año muy difícil desde lo económico financiero pero fundamentalmente desde lo político. La política la llevan adelante hombres y mujeres que quieren trabajar por el bien común, pero deben ponerse de acuerdo aunque piensen distinto para plasmar verdaderas políticas de Estado. Esta es una responsabilidad que tenemos los políticos, que debemos dejar de lado la soberbia y autoritarismo para escuchar y tener los pies en la tierra”, reflexionó Sánchez.

“El único camino está en el trabajo y la producción, el consumo interno y la generación de divisas, comerciando materias primas pero agregando muchísimo valor en origen. No pensando que somos los Isidoro Cañones hablando de lebacs y dólares, porque eso no es pensar en la producción, eso no genera trabajo para nuestra gente”, argumentó Sánchez. Advirtió, sin embargo, que para producir hace falta crédito, “hoy vedado para la producción, mientras Tres Arroyos, a través del FOMEPRO, financia a microemprendedores con un recupero de más del 90%, y por eso lo hemos presentado en Pigüé como un ejemplo hasta para la Universidad Provincial del Sudoeste”.

El mandatario destacó también una serie de obras y políticas de gestión que apuntan al crecimiento y desarrollo local como “un polo educativo y deportivo, el Polideportivo próximo a inaugurarse, más de 300.0000 metros cuadrados de ampliación del Parque Industrial, una playa de estacionamiento de camiones y una infraestructura a la que sumaremos una sala de primeros auxilios y guardería de niños para las madres que trabajan en el Parque”.

“Con respecto a la red vial, seguimos perseverando y trabajando, invirtiendo en talleres y máquinas, entoscados y canalizaciones para sostener la entrada y salida de la producción agropecuaria para las empresas y puertos”, aseguró el jefe comunal.

“No tenemos excusa para no ser un país exitoso. Pero las grandes obras se construyen de abajo hacia arriba, no con ingenierías financieras que terminan mal, como ocurrió en los años 30, en el 75, el 89, el 2001 y la actualidad. Por eso queremos que Tres Arroyos sea un ejemplo de trabajo y producción. Por eso celebremos esta edición más que ninguna otra, porque el campo, la ciudad, seguimos unidos y así debe ser en todos los ámbitos, por lo que no tengo duda que vamos a seguir creciendo”, finalizó.