Con el arte como excusa, Reta genera un espacio de contención para los jóvenes

El área de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de Desarrollo Social está llevando adelante un programa de propuestas y talleres para adolescentes entre 12 y 18 años en Balneario Reta. Funciona en el ex Destacamento Policial, con un espacio que se acondicionó con ese fin, los martes, jueves y sábados, mientras se prepara la sede definitiva en el Anfiteatro. Huilén Fente, residente en Reta, coordina el espacio destinado al teatro y según contó, en los talleres se abordan “teatro de calle, con zancos, acrobacia de piso y trabajo con máscaras, pero además hay muralismo y música. Vienen alrededor de 15 a 16 chicos, así que estamos muy contentos y expectantes de que esto continúe”.

“Este es un modo de que el Estado esté presente para los adolescentes, sobre todo en relación con los derechos humanos, y habilita una comunicación directa con ellos para que sepan dónde pueden ser asistidos o contenidos en casos de vulneración de derechos”, aseguró Fente. El equipo se referencia en los coordinadores de Envión en Tres Arroyos.

La respuesta de los chicos ha sido buena, según consideró Huilén. “Es difícil sostener espacios de encuentro en invierno acá en Reta, por eso a partir de esta iniciativa empieza a existir un espacio así; y además orientado a los adolescentes, que hasta ahora eran los que menos propuestas tenían”, reflexionó.

Los interesados pueden acercarse al ex Destacamento, las actividades son gratuitas y no es necesario cumplir todas las actividades y la carga horaria. “Además pueden estar igual en caso de que no tengan ganas de desarrollar alguna de las propuestas; hay un espacio con cocina ideal para compartir con amigos”, concluyó.

