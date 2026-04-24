Con el desfile cívico, culminó el acto oficial del aniversario tresarroyense
El acto oficial del 142º aniversario de Tres Arroyos cerró cerca de las 13:00 al finalizar el desfile cívico.
La avenida Ituzaingó vio pasar diferentes representantes de la identidad de la ciudad, colectividades, escuelas y los Bomberos Voluntarios.
De esta manera, luego de la ofrenda floral al monumento de Dardo Rocha, los homenajes, el discurso del intendente Garate y el desfile cívico, Tres Arroyos cerró la celebración oficial que continuará con:
Viernes 24
18:30 – Presentación del libro “A escala real”, en el Museo del Automóvil, a cargo de Valentina Pereyra.
19:30 – Presentaciones de artistas locales.
Sábado 25
17:00 – Liga Bonaerense de Freestyle.
20:00 – Shows de artistas locales.