Con el desfile cívico, culminó el acto oficial del aniversario tresarroyense

24 abril, 2026

0
El acto oficial del 142º aniversario de Tres Arroyos cerró cerca de las 13:00 al finalizar el desfile cívico.

La avenida Ituzaingó vio pasar diferentes representantes de la identidad de la ciudad, colectividades, escuelas y los Bomberos Voluntarios.

De esta manera, luego de la ofrenda floral al monumento de Dardo Rocha, los homenajes, el discurso del intendente Garate y el desfile cívico, Tres Arroyos cerró la celebración oficial que continuará con:

Viernes 24

18:30 – Presentación del libro “A escala real”, en el Museo del Automóvil, a cargo de Valentina Pereyra.

19:30 – Presentaciones de artistas locales.

Sábado 25

17:00 – Liga Bonaerense de Freestyle.

20:00 – Shows de artistas locales.

 

