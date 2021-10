“Con el esfuerzo del pueblo se viene la reconstrucción de la Provincia”, dijo Kicillof en la plaza

Un emocionado ministro Axel Kicillof cerró el acto de entrega de escrituras con un encendido discurso en el que defendió la gestión provincial en salud, educación y obra pública, y aseguró que ahora comienza “la reconstrucción de la Provincia con toda la fuerza del pueblo”.

Respecto de la entrega de la documentación dominial a vecinos tresarroyenses, sostuvo que “este programa es necesario, es casi un pecado no hacerlo. De las 5.200.000 viviendas hay 800.000 propietarios sin la escritura de su casa. Y es grave no tener casa, y muchos bonaerenses que no tienen acceso a su vivienda. Y ese es también un problema grave, pero los que han logrado resolverlo muchas veces tienen su casa en una condición irregular. No tener la escritura es tener solo una parte de la propiedad, porque es una complicación venderla, o conseguir un crédito para refaccionarla. Y si no les damos la escritura a personas mayores, no se la pueden dar a sus herederos. Por eso es fundamental, cuando se habla de seguridad jurídica, con una escritura yo puedo ejercer todos mis derechos respecto de una propiedad. Y este acto tan justo y reparador no se hizo durante cuatro años, por eso ni bien asumimos, Julio (Alak) me planteó este problema y hoy lo estamos resolviendo. El mercado no resuelve todos los problemas que tenemos: conseguir una escritura implica costos, pagarle a un escribano, viajar a La Plata, por eso muchos no lo logran. Y nuestra decisión es que estas escrituras sean gratuitas, a costo del gobierno provincial y con la colaboración de los municipales. Gratis y sin deuda inmobiliaria. Por eso, como decía Evita, donde hay una necesidad hay un derecho, y para este gobierno no alcanza con decirlo, queremos hacerlo realidad”, sostuvo Kicillof.

“Hicimos lo imposible”

El gobernador se refirió en otro tramo de su alocución al vecino que se le acercó en la Escuela 5 a plantearle respetuosamente que cuando no había vacunas aún, perdió a seres queridos. “Con todo el dolor del alma por aquellos que perdieron sus familiares, quiero decir que hicimos lo imposible, y sin escuchar a los que nos decían que era veneno, gestionamos las vacunas para que 47.000 tresarroyenses recibieran la primera dosis y 42.000 la segunda, y es una de las localidades con más vacunados de la Provincia”.

“El Vacunatorio nos recibió de fiesta, había globos de colores seleccionados (hizo una risueña referencia a los globos amarillos de ‘otras épocas’, como respuesta a una chanza que le llegó desde el público) porque se están vacunando los chicos. Y a los que nos agradecen por la vacuna les digo que a los que hay que agradecer es a los que hicieron oídos sordos a los que hablaban contra las vacunas, fueron a vacunarse. Así como no faltó una cama, no faltará una vacuna para todas y todos los que quieran recibirla”, enfatizó el mandatario.

¿Dónde les importa la educación?

“En Tres Arroyos no van a engañar a nadie con carteles con carteles. En Tres Arroyos se incendiaron dos escuelas, y hoy están como nuevas y son preciosas porque los chicos y chicas de la Provincia se lo merecen. Y sobre la Secundaria 9 quiero compartir una reflexión: se había determinado iniciarla en 2015, es necesaria porque los pibes están en la Primaria 16, en un edificio que no tiene los lugares necesarios, pero se paró la obra. Como se pararon tantas cosas durante 4 años. Y en esos cuatro años la empresa comenzó reclamos, la obra se judicializó y fue difícil volver a ponerla en marcha. Pero trabajaron los ministros Nardini y Vila, y hoy la pude recorrer. Me comprometo a que haya una secundaria preciosa. ¿Dónde les importa la educación si pararon las obras y persiguieron a los docentes?”, se preguntó Kicillof en otro tramo de su discurso en la plaza. Y destacó la finalización del SUM de la Escuela 501, visitado por la ministra Agustina Vila en una parte de su recorrida.

“La pandemia fue muy difícil, hemos tenido muchas pérdidas pero no sólo acá, en la Provincia o en la Argentina. Todo el planeta cuenta 5 millones de muertos. Fue una tragedia. Recibimos un sistema de salud desfinanciado, devastado, sin gasas en los hospitales, con hospitales por abrir y la gobernadora, hay que tener coraje, diciendo que no los iba a abrir. Pero a pesar de eso, y del sistema educativo, de salud, destrozados, como el peronismo no es cosa de cobardes, nos dedicamos a trabajar incansablemente para recuperarlos. Nuestro objetivo era que nadie se quedara sin atención, por eso a pesar de que algunos se olvidaron de su esfuerzo, yo pido un aplauso para médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, camilleros, personal de limpieza del sistema de salud de toda la Provincia”, pidió el mandatario.

Finalmente, aseguró que lo que viene “es recuperar lo que perdimos, volver a vivir, y el pueblo de la Provincia de Buenos Aires, con obra pública, con crédito, con el apoyo de los gobiernos municipales, van a ser protagonistas de este renacimiento, de esta reconstrucción de la Provincia, vamos a redoblar el esfuerzo sin mirar para atrás con recetas que fallaron, sino mirando para adelante con toda la fuerza de nuestro pueblo”.

El abrazo con Garate

Cuando bajó del escenario, el gobernador Axel Kicillof llamó al diputado Pablo Garate, que se encontraba entre el público, y le dio un abrazo. Luego se acercó a representantes del Movimiento Evita, con los que también compartió un afectuoso saludo.

