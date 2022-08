Con el impulso de la carne de cerdo, Capriata mantiene el nivel de ventas

Los tradicionales productos de Frigorífico Capriata continúan comercializándose con buenos niveles de venta en Tres Arroyos y la zona.

Paulo Capriata, propietario de la firma, dijo a LU 24 que “si bien los insumos suben y hay cambios de precios mensuales, la venta por el momento se mantiene”.

Asimismo, indicó que las bocas de expendio que abrieron en la ciudad dieron buenos resultados: “la gente acompaña y estamos bien”, afirmó.

“El fuerte nuestro es lo seco, el salamín, la longaniza, el chorizo casero, el riojanito, pero le ha dado mucho impulso la carne de cerdo, cuyo valor es 40 por ciento menor que la vacuna. Hace 20 años el cerdo no se consumía como hoy en día”, sostuvo.

En tanto, Capriata expresó que “en estos meses, hasta octubre o noviembre, merma la venta, pero venimos vendiendo bien para esta época del año y no nos podemos quejar. En el verano se duplica el trabajo”.

Finalmente, señaló que trabajan en la idea de poder llegar a exportar y contó que tuvieron propuestas para vender bondiola, jamón crudo y lomo a Chile que no se pudieron concretar.

