Con el norte en la innovación tecnológica, Trafer celebra sus 70 años

12 octubre, 2022

La empresa local Trafer cumplió 70 años en enero, y durante todo este 2022 viene llevando a cabo propuestas y actividades vinculadas con ese aniversario, entre ellas un libro que cuenta la historia de la firma y su desarrollo industrial. El 6 de noviembre próximo, en tanto, llegará el momento de celebrar con una gran fiesta.

“Tenemos mucho entusiasmo por festejar, estamos muy bien de trabajo, y eso nos pone muy contentos. Como 70 años no se cumplen todos los días, decidimos agasajar a la segunda generación de trabajadores de la empresa, compartiendo con clientes y amigos y funcionarios provinciales y nacionales que se van a sumar, vamos a tener un lindo evento”, dijo Ariel Fernández, hijo de Horacio y nieto de Francisco, socio fundador de Trafer junto a Piero Travaini, de manera que encarna la tercera generación de la misma familia.

La empresa tuvo tres etapas vinculadas estrechamente con la ubicación de sus instalaciones: una primera generación en Moreno 860; la segunda, en Castelli 743, y la tercera en el Parque Industrial. “Hoy tenemos en funcionamiento máquinas de última generación, la empresa empezó con un plantel muy chico y hoy emplea en forma directa e indirecta a entre 50 a 60 personas, y hemos dispuesto instalaciones confortables para que se sientan a gusto en su tarea diaria”, aseguró el joven empresario.

Finalmente, respecto a la situación de la firma en el contexto económico del país, indicó que “con varias líneas de crédito subsidiadas nos fuimos equipando, con un torno de control numérico, una mesa láser y otras maquinarias, de hecho estamos mejor en materia de tecnología; y no hemos tenido problemas de provisión de insumos. Así que más allá de alguna modificación en los costos no hemos tenido inconvenientes”.

“Uno de nuestros valores más importantes tiene que ver con la tecnología; tenemos una comisión de trabajo que se dedica exclusivamente al análisis de los productos, para ver cómo mejorarlos, a dialogar con los clientes para que ellos nos indiquen qué cuestiones se pueden mejorar, de manera que nuestro norte va hacia eso, hacia la innovación tecnológica constante”, concluyó.

Volver