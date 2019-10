Con el pedido de ir por “los votos que nos faltan”, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad

En las instalaciones de la Fundación Campano, se desarrolló el acto cultural-musical por el Día de la Lealtad Peronista y que estuvo organizado por la Juventud del Frente de Todos.

El candidato a concejal Martín Garate fue el encargado de conducir el acto y previo a dar paso a los discursos de los dirigentes peronistas, se refirió a la unidad peronista alcanzada para estas elecciones: “Ojalá que este camino que hemos iniciado no solo signifique la recuperación del municipio, de la provincia y de la nación, sino que signifique un nuevo proceso político de unidad del peronismo”.





D’Annunzio: “Únanse sobre la demanda de los que trabajan”

A su vez, el discurso en representación de los trabajadores estuvo a cargo del secretario adjunto de la CGT Tres Arroyos, Juan D´Annunzio, secretario general del Gremio de la Alimentación, quien pidió un minuto de silencio para el referente gremial Carlos Portaluppi, quien falleció la semana pasada.

Luego realizó una semblanza sobre la fecha y sobre el final expresó: “Hoy, 17 de octubre, a 74 años de ese memorable día se siguen escuchando las palabras de Perón como un eco, una música sanadora, una profecía de la patria que espera silenciosa el domingo 27 para enterrar con una montaña de votos la dañina aventura neoliberal. Únanse sobre la demanda de los que trabajan, ha de levantarse la unidad de todos los argentinos”.



Leguizamón: “Hay que enterrar este mamarracho neoliberal”

Guillermo Leguizamón, integrante de la lista de “Todos” como candidato a concejal en 5° lugar, enfatizó: “El 27 de octubre tenemos que enterrar este mamarracho, esta odisea neoliberal que lamentablemente ha sumido al pueblo argentino en una miseria y en un sufrimiento innecesario. Por eso es importante apelar en esta fecha, redoblemos los esfuerzos para juntarnos todos el 27 y poder festejar que Alberto, Cristina, Axel y Mercedes volvieron recuperar la administración del estado para el peronismo”.



Garrido: “Es un orgullo estar acompañando a Mercedes”

Por su parte, el dirigente peronista Julio Garrido le brindó su apoyo a Mercedes Moreno: “Es un orgullo estar acompañando a Mercedes, el domingo va a lograr la victoria y el triunfo del peronismo y vamos a volver al municipio, así que Mercedes toda la fuerza y todo el acompañamiento de toda esta gente que esta acá, que te quiere, que te acompaña y que te quiere fortalecer para que el domingo se ha realidad lo que tanto buscamos muchos peronistas que es que el peronismo vuelva a Tres Arroyos”.



Pablo Garate: “La que mejor interpreta los valores del peronismo es Mercedes Moreno”

Seguidamente, el diputado Pablo Garate declaró que “Tres Arroyos necesita dar una vuelta de página a una historia que la verdad ya nos tiene un poco cansados. Son muchos años que los tresarroyenses estamos padeciendo esta gestión municipal, sobre todo el último año y medio”.

También hizo referencia a la fecha al mencionar que “más que nunca tenemos que reivindicar aquellas ideas y cuestiones que nos unieron y que nos unen permanentemente. Pero hoy estamos en un nuevo desafío, hoy no es un 17 de octubre común. Es un 17 de octubre donde tenemos que reafirmar nuestro compromiso con la unidad. La lealtad es que hoy Alberto sea presidente, que Axel sea gobernador y que Mercedes sea la intendenta de Tres Arroyos. No hay ninguna duda que la que mejor interpreta los valores del peronismo, que la que mejor puede llevar a cabo la gestión municipal, la que mejor va a representar a la gente que en Tres Arroyos también sufre, es Mercedes Moreno”.



Mercedes Moreno: “Me siento muy honrada de ser cabeza de esta lista”

Finalmente la candidata a intendente del peronismo Mercedes Moreno dijo que se siente muy honrada de ser cabeza de la lista: “Me siento muy honrada porque este no es un proyecto personal, sino que es un proyecto colectivo y que se nutre de la energía, la esperanza, del trabajo, del coraje, de la valentía de cada uno de ustedes”.

A su vez manifestó que “no es tiempo de disputas, no es tiempo de mezquindades, no es tiempo de interés personales e individualismo, es tiempo de pelear todos por un gobierno que nos incluya porque el peronismo es doctrina, es formación, pero también el oído puesto en el pueblo, es el corazón cerca de los hermanos que más sufren y también es la cabeza puesta para desarrollar políticas públicas que ayuden a esos hermanos y hermanas a salir de la situación de injustica en la que están metidos”.

“Nos faltan votos que tenemos que conseguir de acá al 27 de octubre, así que compañeros y compañeras desde nuestro corazón peronista, salgamos a convencer porque tiene que ser Alberto Fernández presidente de la nación, cristina nuestra vicepresidenta, Axel gobernador, Verónica vicegobernadora, y para Tres Arroyos, tan querido para todos, queremos un gobierno peronista”, cerró.