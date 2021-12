Con el trabajo por la educación como norte, asumieron los nuevos consejeros escolares

Esta mañana se realizó en el Teatro de la Escuela Nº1, el acto de asunción de los consejeros escolares elegidos el pasado 14 de noviembre. Se trata de Silvana Canosa Marcos, Lucas Britez y Victoria Vázquez, los tres de Juntos por el Cambio, a quienes la presidenta del cuerpo, María José Adobatto, les recibió, con distintas fórmulas, el juramento: “por la Patria, la educación pública y sus familias”, en el caso de Canosa Marcos; “por Dios y por la Patria”, a Vázquez y “por la juventud, la educación y la Patria” a Britez. Luego se escuchó la palabra de los funcionarios salientes, Cristian Ruiz, que asumirá como concejal, y Guillermina Iriarte.

Del encuentro participó el intendente Carlos Sánchez junto a parte de su gabinete y miembros del Honorable Concejo Deliberante. Y culminó con la presentación de un grupo de alumnos del Conservatorio de Música.

Las despedidas

“Considero poco humilde enumerar todo lo realizado”, indicó Guillermina Iriarte (Juntos) en su despedida, al dejar “en manos de la ciudadanía en general y a los equipos de conducción, docentes, auxiliares y toda la comunidad educativa la tarea de hacer una valoración del comportamiento, compromiso, idoneidad y sobre todo la honestidad de un funcionario público. Hemos sido elegidos para cumplir con el deber de estar al servicio de los ciudadanos”.

Atribuyó logros en la gestión “a un gran equipo de trabajo y grupo humano que acompaña y colabora diariamente”, y agradeció “la ayuda recibida, la generosidad”, y a los equipos de las escuelas que la recibieron “con respeto, cordialidad y comprensión”. Y aseguró que tiene presente “cada necesidad que me plantearon, y que en distintas recorridas veo que aún están por resolver. Valoro las obras hechas y anhelo que se cumplan los trabajos pendientes, porque no hay que olvidar que trabajamos por y para los alumnos”.

También destacó el rol de proveedores “que siempre estuvieron y están al pie del cañón, y son nuestro brazo ejecutor en las escuelas”. E hizo hincapié en la preponderancia del trabajo del Consejo Escolar, y abogó porque la actual gestión “lo valore y lo jerarquice”.

Por su parte, Cristian Ruiz, también consejero saliente por Juntos por el Cambio, dijo: “con mucho agradecimiento debo destacar que es una oportunidad hermosa cada dos años, renovar el compromiso con personas con vocación para trabajar por la educación pública como lo hicimos con mi equipo. Ahora que me encuentro aquí parado, recuerdo y pienso por qué entré en política, y una de las cosas fue querer transformar la realidad de mi entorno, y para devolver un poco lo que a mí, a mi familia, a nuestros valores, nos habían dado. Y al ejercer mi cargo de consejero escolar, sentí que le devolví a la educación pública todo lo que me formó. Mi gestión se fue comprometiendo, aprendiendo y traté de estar en contacto con todos los que formaron parte de este trabajo, estuve para quienes necesitaron una orientación en todos los rubros, me quedaron cosas pendientes, pero seguiremos trabajando por el diálogo, agradezco la posibilidad que me dio este cargo y el compromiso sigue vigente”. También difundió un mensaje de cierre de su gestión como consejero escolar, antes de asumir esta misma tarde como edil, que se puede ver entre las imágenes adjuntas.

Adobatto: “El desafío será que construyamos un todo generoso y fecundo”

A su turno, la presidenta del Consejo Escolar, María José Adobatto, dijo que “cada vez que alguien asume en un cargo al que accede mediante un proceso eleccionario lo hace no solamente desde su identidad partidaria sino además, y fundamentalmente, desde su propia historia. Los sueños, los conocimientos, la experiencia y las expectativas van conformando la singularidad de cada quien y esta misma singularidad, a partir del momento de la asunción, pasa a estar al servicio de un genuino trabajo en equipo que siempre termina resultando ser mucho más que una mera sumatoria de individuales”.

“Nos esperan muchas horas de trabajo compartido y seguramente en algunas de ellas surgirá el desacuerdo, al que no hay que tenerle miedo, dado que de esto mismo se trata, de múltiples voces diciendo lo suyo con convicción y con honestidad intelectual. No obstante, y a poco de andar, descubrirán que más allá de las discrepancias un cuerpo colegiado funciona como un coro en el que las voces de sus componentes deben estar orientadas a la armonía y la eficacia del conjunto”, añadió.

Al dirigirse a quienes juraron, manifestó: “Silvana, hemos compartido cuatro años, por lo tanto, las funciones del Consejo Escolar ya las conocés. Lucas y Victoria en nosotros encontrarán la orientación y el acompañamiento que provienen tanto de la experiencia como de la apertura hacia el otro, descontamos que encontraremos en ustedes vocación de trabajo y valiosos aportes. El desafío será, a partir de ustedes y de ese nosotros, que construyamos un todo generoso y fecundo”.

“Le damos la bienvenida a los consejeros entrantes y despedimos a aquellos con quienes compartimos hasta hoy la estimulante tarea de la construcción en el disenso, a los primeros los convocamos al armado de un nuevo nosotros y a los segundos les deseamos éxitos en todo lo que emprendan”, expresó.

Por último, agradeció al Secretario Técnico y a todos los empleados del Consejo Escolar “por hacer posibles las funciones de todos los días”.

