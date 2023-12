Con el voto del vecinalismo y el Frente de Todos se aprobó el Presupuesto 2024

7 diciembre, 2023

El Concejo Deliberante en sesión extraordinaria tratò y aprobó, por mayoría, con el voto del Movimiento Vecinal y el Frente de Todos, el Proyecto de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gasto para el Ejercicio año 2024, que asciende a 21.810 millones de pesos, y la modificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva que incluye un aumento escalonado en las tasas municipales del 55% para enero, un 15% en abril y otro 15% en junio, con una revisión a realizarse en el mes de septiembre.

El Presupuesto incluye un valor de 13.230 millones para la Administración Central, y para los Entes Descentralizados, los montos fueron 6. 492 millones para el Centro Municipal de Salud, 969 millones para el Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turìsticos, 755 millones para el Ente Descentralizado Vial y 355 millones para el Concejo Deliberante.

La bancada de Juntos, como estaba anunciado, hizo una contrapropuesta respecto al aumento de tasas de un 30%, y votó negativamente el proyecto.

León: “Fue un fuerte trabajo para garantizar la gobernabilidad”

El miembro informante de la bancada oficialista fue el edil Marcelo León, quien destacó inicialmente el trabajo realizado por las áreas técnicas de la comuna para la elaboración del Presupuesto, y la predisposición del Secretario de Hacienda y los directores de los Entes Descentralizados al concurrir ante la consulta de los concejales previa a la sesión realizada hoy.

Luego trazó un panorama sobre la labor efectuada de manera conjunta con las futuras autoridades, “para garantizar la gobernabilidad entre dos fuerzas políticas ,en una transición entre el MV y el PJ con un fuerte trabajo de las dos fuerzas para llegar a poner en consideración el Presupuesto con la reasignación de partidas en algunas áreas”.

Asimismo, consideró que “el municipio viene haciendo malabares para fortalecer las distintas áreas por la situación coyuntural que se presenta. Creemos necesario y confiamos en que la administración que se hará cargo dará la pelea en un contexto adverso, dado que además los pronósticos para los próximos meses de recesión e inflación no son los mejores” y seguidamente reseñó los índices de inflación de los últimos 7 años y dijo que “en este contexto cuidando los intereses del vecino hemos trabajado fuertemente haciendo malabares para seguir brindando los servicios, para no endeudar al municipio”.

“Para contener las necesidades estamos cerrando con un déficit pequeño habiendo cumplido con la mayoría de las obligaciones como el pago a proveedores, sueldo, y horas extras; inexorablemente fue un año difícil para administrar, y el municipio nunca estuvo, solo siempre estuvo acompañado por el esfuerzo de los vecinos y su solidaridad”, resaltó, para luego dar a conocer los números que finalmente fueron aprobados en la votación.

Callegari: “No ponemos excusas, vinimos a resolver los problemas y lo vamos a hacer”

Desde la bancada de Todos, Graciela Callegari manifestó que “el tratamiento del Presupuesto y las ordenanzas fiscales e impositivas son las herramientas para gobernar desde una previsión y determinación de las erogaciones que realizará la comuna, para cumplir con sus funciones y la política de su gestión; este tiempo es especial, por la transición de un gobierno que estuvo 20 años y otro que gobernará desde la semana próxima”.

“El actual gobierno ha estimado un Presupuesto y el entrante ha hecho sugerencias: es una herramienta de gobierno que sigue la proyección de origen en un 69% de coparticipación y un 31% de tasas. Esto podría modificarse, pero es evidente que ese esquema limita la política, ya que habrá que trabajar y modificarlo a futuro pero hoy este es el esquema. Cuando hablamos de incertidumbre decimos que vamos a votar sin contar con el Presupuesto marco de la Provincia”, relató.

“Es un presupuesto de transición, en cumplimiento en tiempo y forma y que ha tenido la apertura de un gobierno que va a asumir: muchas veces hemos afirmado que el camino es el dialogo y el debate constructivo; habrá que lograr un equilibrio más virtuoso en un esquema que permita recuperar el uso de partidas para obras propias, como vivienda”, dijo y argumentó: “podríamos no aprobar el presupuesto obligando al gobierno entrante a prorrogar el existente pero decidimos aprobarlo porque de cara a la gente es mucho más responsable”.

“No ponemos excusas, vinimos a resolver los problemas y lo vamos a hacer y estamos trabajando para bajar la presión tributaria; los tresarroyenses nos eligieron para eso y por eso, en representación del gobierno, que asumirá la próxima semana, les pido que aprueben el presupuesto con el compromiso de hacer la revisión en el mes de agosto o cuando se tengan precisiones económicas; no nos desdecimos de nada, solo pedimos un hacer democrático para mejorar la vida de los tresarroyenses y nos comprometemos a hacer nuestro trabajo”.

Ruiz: “nos enfrentamos a la tarea de subir las tasas sin tener un panorama”

Desde Juntos, Cristian Ruiz fue quien presentó formalmente la contrapropuesta que formuló su bancada y dijo que “nos enfrentamos a la tarea de subir las tasas sin tener un panorama” y preguntó:” ¿Cuál es el déficit total que tiene el municipio?”, para luego expresar que “No es fácil este análisis porque no se presupuesta desde una mirada preventiva por cuestiones que afectan directamente a los vecinos. La incertidumbre económica nos obliga a tener responsabilidad y cautela y este es un proyecto que aplicará la nueva gestión con cambios que se están proponiendo, y no han podido argumentar la razón de la premura del tratamiento del Presupuesto. Tampoco no se ha abierto el dialogo como quedamos luego de las elecciones”.

“Nos encontramos con argumentaciones que según el MV analizó en solo, y otras con el Frente de Todos pero sólo se trataron cuestiones técnicas y presupuestarias, sin pensar en que va a pasar con la temporada de verano, como se resolverá la cobertura de médicos en las localidades, que pasa con las ambulancias que no funcionan, que cosas se prevén de acá en adelante, más allá de los gastos en salarios e insumos; todas esas cuestiones tienen que estar en el Presupuesto de gestión”, sostuvo.

“Más allá de este acuerdo, hemos tratado de analizar y pensar diferentes propuestas para la ordenanza impositiva. Es potestad del Ejecutivo para diseñar y ejecutar el plan de gobierno pero los concejales debemos mostrar las condiciones porque para eso estamos en esta banca”, afirmó y, presentando la opción que realizó su bloque, dijo: “entendiendo que es necesario planear un aumento en las tasas, presentamos una modificación del 30% en enero en vez del 55%”, a la vez que agregó: “Tasas con aumentos moderados promueven el bienestar general por eso la propuesta es rebajar el 25%. La inflación afecta al municipio, pero también a los vecinos que además ahora van a ver incrementado el valor de las tasas. Entendemos que se puede mejorar el servicio de salud para la compra de bienes registrables. Enfocarse a un plan de regularización con un 10 por ciento de intereses y un plan de pago buscando un flujo constante de ingresos al municipio, evitando medidas coercitivas creando un ambiente más colaborativo entre el contribuyente. Es necesario que se marquen prioridades enel Presupuesto redireccionar fondos en publicidad y propaganda en un 50% que podrían invertirse en la comunidad”.

“Debemos buscar soluciones para que beneficien a la mayoría. Somos oposición pero nunca enemigos; así lo hicimos cuando aprobamos diversas cuestiones. Esperamos que se puedan resolver los temas de manera colectiva por el bien de nuestra comunidad, como agua potable, servicio de salud, de salud mental y en desarrollo colectivo. Esperamos que las cosas cambien y esperamos que se utilicen fondos públicos de forma ordenada. Esperamos que la nueva gestión reconstruya las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para la mejora de nuestros vecinos, actuando con la responsabilidad y la prudencia que la tarea demanda, y está a cargo del estado municipal”, finalizó.

Luego de las exposiciones, la presidenta Soledad Cadenas sometió el proyecto a votación, resultando aprobado por mayoría, con el voto del Movimiento Vecinal y el Frente de Todos.

