Con excepciones es normal el abastecimiento de gasoil en Tres Arroyos

11 junio, 2022

Más allá de las restricciones que algunas bocas de expendio aplican a quienes no son clientes, la provisión de gasoil en Tres Arroyos se puede considerar normal por estas horas.

En las YPF no hay inconvenientes por la cantidad de litros a cargar, en tanto en la PUMA se cargan hasta 100 litros a quienes no son habituales concurrentes a esos surtidores, en tanto para sus clientes no existe límite alguno.



