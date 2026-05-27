Con éxito, se realizó el Taller de Luces y Sombras en el Mulazzi

27 mayo, 2026 0

En la Sala Mayor del Museo Municipal José A. Mulazzi, se llevó a cabo con éxito el Taller de luces y sombras, a cargo de la Compañía de narración oral “Al Sol como la Cigarra”.

Los niños con sus familias participaron de la actividad que incluyó narración de cuentos, experimentación con cajones de luces y la confección de un “teatrito” y títeres.

Finalizaron la propuesta, con el relato de cada una de las historias en sus propios teatros.

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