1 agosto, 2022

Con frases picantes para con el Movimiento Vecinal, la creación de una nueva dependencia municipal días pasados y el rol en el que el intendente Carlos Sánchez ha puesto, a su criterio, al diputado Carlos “Cuto” Moreno como interlocutor indispensable para las gestiones ante la Provincia, Matías Fhurer confirmó su renuncia al cargo tal como se había anticipado. El ahora exsecretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología atribuyó el pedido del jefe comunal para que concrete su dimisión a diferencias de orden político y de gestión, y aseguró que buscará seguir militando en el vecinalismo, aunque dio su vínculo con Sánchez por “terminado”.

Admitió que sus declaraciones sobre el diputado Carlos Cuto Moreno están entre las diferencias que tuvo con el intendente, aunque no lo nombró “para no entrar en el barro”. “Pareciera que para la gestión se necesita una persona específica, y cuando se lo eleva tanto, se debilita la gestión municipal, porque parece que la Municipalidad no está capacitada para gestionar algo a nivel provincial sin tener sí o sí un interlocutor. Y eso conmigo no va, esa es una de las diferencias que hemos tenido. Pareciera que somos amigos de una oposición, y realmente si la oposición es necesaria y marca cosas, hay que solucionarlas, pero hay cosas con las que no podemos estar tan hermanados. Esa es una de las diferencias que he tenido”, admitió.

“Estoy entre sorprendido y no porque esto se venía hablando. Como todos saben presenté mi renuncia al cargo, esto se venía gestando, no ocurrió de un día para el otro y obedece a diferencias con quienes conducen el Ejecutivo municipal, el intendente y su equipo de trabajo. Cuando uno tiene diferencias en la gestión, en las formas o en los principios, sobre todo, hay que decirlo de frente, y a veces eso no es bien tomado por las internas de la política. Pero la sociedad lo va a entender”, argumentó Fhurer, quien también se refirió al problema de salud de su padre, “al que le dediqué tiempo, pero sin dejar de cumplir con mi función”.

“Las diferencias siempre son solucionables, salvo que alguien crea que es el dueño de la razón. En ese caso es difícil llegar. Pasa tanto en los negocios como en la política. Específicamente son diferencias desde la gestión; en la esfera personal, salvando la edad o que uno piense de una manera y otro de otra, las diferencias fueron en general. A veces cuando uno pretende modernizar, hacer las cosas de otra manera como hicimos en la Secretaría, en el aeródromo, en la Oficina de Empleo, surgen diferencias”, describió el ahora exfuncionario.

“El Movimiento Vecinal perdió el contacto con la gente”

Fhurer aprovechó el encuentro con la prensa para criticar al Movimiento Vecinal y achacarle una supuesta pérdida de contacto con la gente. Y pareció elevar un tiro hacia la creación de una nueva dependencia municipal días pasados. “La política para mí es una forma de vida, me gusta, la consumí de chico, pero los valores y la dignidad no se negocian, por eso me costó. Pero el día después es volver a la política desde el llano, lo que yo creo que se perdió desde el Movimiento Vecinal, que es la llegada a los problemas de la gente. Por poner ejemplos, estamos hablando de inflación, la gente está en desacuerdo con los gastos del Estado y se siguen generando oficinas con más empleos, con más gastos, y todos rotando dentro del mismo circuito. Si yo me voy, me voy a mi casa, donde tengo mi trabajo, mis cosas, mi familia”, sostuvo.

Finalmente, anticipó que podría pelear por un espacio en el Movimiento Vecinal “hasta que me digan ‘señor usted no pertenece más’, pero siempre y cuando se permita un traspaso generacional, un cambio en la forma de gestionar y comunicar. En la medida en que me lo permitan, dentro de la militancia, voy a seguir participando. Pero la relación con el intendente está terminada, somos amigos pero no voy a volver al Ejecutivo mientras él esté, porque esta renuncia marca un quiebre dentro de nuestra relación política. Al partido puedo ir, proponer ideas, y si me las aceptan me quedaré y si no daré un paso al costado”.

“Ya perdonaron a otros que actuaban contra el Ejecutivo”

“Ya pasó que perdonaron a funcionarios que en el verano armaban reuniones contra el Ejecutivo, y eso fue subsanado”, bombardeó Fhurer. “Toda la gente que fue a esa reunión sigue dentro del vecinalismo, y a mí me pidieron la renuncia. En mi caso hablar de frente tuvo un costo político, pero la verdad va para un solo lado y nadie me va a correr de mi eje”, concluyó.

