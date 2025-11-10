Con guitarras y sin calabazas: la Escuela N°1 vive el Día de la Tradición

10 noviembre, 2025 0

La Escuela Primaria Nº 1 lleva adelante este lunes su celebración por el Día de la Tradición, una actividad abierta a toda la comunidad que se desarrolla al aire libre en Sarmiento 50, donde la calle permanece cortada para permitir el desarrollo de las distintas propuestas.

La jornada comenzó a las 13:30 con la apertura oficial y continúa con una serie de actividades pensadas para poner en valor las expresiones tradicionales argentinas. A las 13:45 se realizarán juegos tradicionales, mientras que a las 15:00 está prevista la presentación del artista invitado Hernán Lupardo.

Luego, desde las 15:30, se presenta la Agrupación Cerro 7 Colores, dando paso a las 15:45 a los bailes tradicionales a cargo de estudiantes de la institución. El cierre de la peña está programado para las 16:15.

Desde la Escuela Primaria Nº 1 invitan a vecinos y familias a acercarse, participar y disfrutar de una tarde de música, danza y tradición, en un encuentro pensado para rescatar y compartir las raíces culturales de nuestro país.





