Con importante apoyo la UOM inauguró su nuevo local (audio)

7 noviembre, 2025 4

Este viernes la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) inauguró su local en el Paseo Español, Colón 260, local siete, con la presencia de importantes dirigentes sindicales que llegaron desde capital, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, entre otras, y donde también participó el intendente de Tres Arroyos, Pablo Humberto Garate.

Gustavo Acosta, secretario Administrativo de la UOM, de la delegación Bahía Blanca, dialogó con LU24: “estamos contentos porque pudimos hacer la inauguración de un nuevo local que nos va a servir mucho; la calidad de atención va a mejorar respecto a la casona que teníamos en calle Roca, la que cambiamos por los cuatro locales del Paseo Español”.

Agradeció la presencia de importantes sindicalistas a nivel nacional de la UOM:

Francisco Abel Furlán, secretario general; Osvaldo Lobato, secretario administrativo del consejo directivo; Daniel Daporta, secretario de actas; Roberto Gómez, secretario de estadística, que a su vez es secretario de la seccional Bahía Blanca que abarca Neuquén, Río Negro y la sexta sección.

Situación local y regional: “no vemos la luz en el horizonte”

Con relación a la situación actual del país que impacta sobre la región y el distrito, Acosta aseguró: “estamos complicados, no vemos la luz en el horizonte, las fábricas están con una producción del 40%. Si no hay ventas es difícil llegar a los pagos y cumplir con las obligaciones de una empresa. Estamos padeciendo una política anti-industria”

Reforma laboral: “es una gran mentira”

Su postura respecto a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional fue contundente: “mi punto de vista es que hay una gran mentira en lo que quieren hacer. No es reforma, es quita de derechos. ¿Por qué nos quieren castigar a los trabajadores? Generamos divisas para el gobierno, queremos producir”.

En este sentido, prosiguió poniendo el ejemplo de Mustad: “teníamos una empresa con buena manufactura que exportaba, había una gran demanda externa. Sin embargo, cerró, se fue del país, no porque no generara divisas, sino porque por los problemas políticos les convenía irse afuera y exportar para acá”.

Atención a los afiliados: “estamos en todo momento”.

A la atención de la obra social, de lunes a jueves de 9:00 a 13:30, se suma la atención sindical: “los afiliados saben que estamos para cumplir, la atención sindical es todos los días a toda hora, cuando se nos necesita”.

Volver