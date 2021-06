Con Katopodis: Garate convocó y fueron todos. Hubo fuertes reclamos

5 junio, 2021 Leido: 457

El peronismo de Tres Arroyos se vio “junto” ayer a la tarde, luego de las 14:30, cuando en la quinta del Sindicato de Camioneros hubo una reunión política a la que había convocado el diputado Pablo Garate para conversar “mano a mano” con los ministros presentes en la ciudad.

Fue un encuentro como el que hacía mucho tiempo que no se registraba, con la asistencia de las corrientes internas peronistas de Tres Arroyos que se sabe, claramente, existen.



Si bien no se dio información oficial local sobre el tema, se pudo saber quiénes participaron de la reunión, de características tibias, pero con un mensaje fuerte hacia los ministros, con reclamos en cuanto a que “ni atienden los teléfonos” a los referentes peronistas de Tres Arroyos.

Entre otros, estaban el diputado Pablo Garate, su hermano Martín junto a los demás integrantes del bloque de concejales, la presidenta del PJ, Adriana Guerrero, el articulador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, “Pity” Federico, el Secretario Legislativo de la Cámara de Diputados de la Provincia y ex senador Roberto Fernández, los secretarios generales de los gremios de la carne y camioneros, el titular de la CGT y no muchos más.

El comienzo del encuentro, que fue al aire libre y en una ronda, estuvo a cargo del ministro Gabriel Katopodis, quien celebró encontrar junto al peronismo de Tres Arroyos, agradeció la presencia y le dio la palabra inicialmente a Pablo Garate.

El diputado planteó la realidad de Tres Arroyos y fue quién hizo el primer “disparo” hacia el Ejecutivo bonaerense en cuanto a que se requiere una mayor consideración para las gestiones que se inicien desde el peronismo de la ciudad.

Mostró Garate un buen grado de conformidad en cuanto a la presencia de los invitados y luego se siguieron escuchando manifestaciones en el mismo sentido.

Más enfático estuvo “Pity” Federico quien llegó a mencionar que ni siquiera nos atienden los teléfonos.

Roberto Fernández llamó a un encolumnamiento de acciones políticas y ejecutivas acompañando los esfuerzos de los gobiernos de la Nación y la Provincia.

Los gremialistas también tuvieron su palabra, mostrando su realidad, que no es desconocida.

La Presidenta del Partido también llamó a la tarea conjunta.

El Ministro Katopodis, a manera de cierre, prometió un próximo encuentro en un futuro no lejano, habiendo valorado sobremanera la convocatoria de Garate, de quien es allegado y amigo personal, y la asistencia al encuentro, de características poco cómodas, con solo un café de por medio y como si hubiera sido una ronda de amigos.

Volver