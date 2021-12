Con la apertura de la flamante Oficina de Turismo, se inauguró la temporada estival en Balneario Orense

Con el acto en el Balneario Orense finalizó la jornada de inauguración de la temporada estival 2021/2022. Al mismo tiempo, se realizó la apertura de la flamante oficina de turismo en la localidad. Allí fueron recibidos funcionarios municipales, encabezados por el intendente Carlos Sánchez, el delegado de Orense, Javier Ruiz, el subdelegado del Balneario, Rubén La Canale y autoridades de instituciones; entre otros.



Las aguas fueron bendecidas por el padre Ricardo Harstock y posteriormente se llevó a cabo la tradicional ofrenda floral al mar.

Además, se presentó el equipamiento para los guardavidas: una camioneta Amarok x4 con malacate y equipo de radio; un cuatriciclo 300c.c. 4×4; moto de agua Yamaha xx 1100 con camilla de rescate; tres salvavidas torpedo; 18 sunchos de rescate; cuatro salvavidas circulares; diez pares de pata rana; un juego de soga náutica x 400 metros y otro por 200 metros; nueve handys; dos prismáticos; un chaleco salvavidas para moto de agua; dos camillas rígidas con cuello cervicales; dos mascarillas Ambú; dos mascarillas RCP; un desfibrilador (DEA); seis botiquines; dos kits de tubos de oxígeno; dos tensiómetros; dos oxímetros; un detector de tormentas; dos gazebos; tres sombrillas; y dos sillas anfibias.

Sánchez: “Se puede vivir del turismo, si todos nos unimos tendremos éxito”

“Gracias a los que realmente trabajan durante varios meses antes de llegar a esta fecha, para recibir a los turistas. Este año se espera que venga una cantidad importante, más que otras veces”, dijo el Intendente Carlos Sánchez.

“Cuando hablo de los que trabajan, me refiero a los empleados municipales y guardavidas, quienes recibieron una serie de herramientas para hacer su trabajo como corresponde. También tenemos a la gente que nos colabora y lleva a la planta de San Francisco de Bellocq la basura domiciliaria, la cual es un problemón mundial, nosotros no hacemos basureros a cielo abierto en cualquier lado”, ponderó.

“También quiero agradecer a la policía, hablaba recién con ellos que tendrán como refuerzo seguramente dos patrulleros. A la Secretaría de Seguridad, que ha tenido que ver con el armado de todos los elementos y la logística para que los guardavidas trabajen de la mejor forma”, agregó.

Asimismo, agradeció al personal de salud, “que el año pasado me los olvidé, me lo reclamaron y es cierto, esa gente que hace un trabajo por momentos titánico porque no debe ser fácil la operación que tiene que hacer el enfermero, el médico y la ambulancia. Todo se hace con mucho esfuerzo, el cual es natural, siempre digo que nada es gratis y todo cuesta mucho sacrificio”, subrayó.

Además, Sánchez consideró que la temporada es prometedora en cuando a la cantidad de reservas y turistas que tienen pensado acercarse a nuestras costas. “Ahora con ese esfuerzo que hemos hecho en todos estos años, la gente nos conoce y decide volver. Ahí tenemos la política turística que algunos reclaman, hablamos de inversiones y la sala que acabamos de inaugurar” Además, recordó la importancia de “haber gestionado la ruta a Claromecó, que ahora se repavimentó, y la de Reta, que se hizo” al tiempo que dijo que “nos está faltando el asfalto para hacer mucho más fácil la llegada al Balneario Orense, paso a paso vamos gestionando todos los años ante las distintas autoridades provinciales y nacionales”.

“Todas esta cuestiones las tenemos como libreto para poder mejorar la situación de la gente que vive en la localidad y que pueden hacer que vengan más personas, eso hace que vayamos creciendo y que nos conozcan. Creo que nuestras playas van a ser lo suficientemente importantes para decir que tenemos una llegada al turismo más que prometedora, que podemos vivir del turismo. Tenemos que hacer conciencia que esto es hermoso y nuestro, si todos nos unimos seguramente el éxito va a estar con nosotros”, finalizó.

Trybuchowicz: “El turismo es una fábrica sin chimenea que incluye un montón de cosas y mejora a toda la sociedad”

Por su parte, el director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz, expresó que “realmente tengo muchísima satisfacción de tener esta oficina nueva de turismo, que seguramente será aprovechada por la gente de la localidad. Es algo muy necesario y se ha trabajado mucho el tema del tiempo, y se pudo concretar”, al tiempo que agregó que “tiene que ver mucho el trabajo de la Sociedad de Fomento y el Municipio, nosotros trabajamos juntos y buscamos dejar las individualidades por fuera, es la forma de concretar estos proyectos”.

“Se logró concretar que la localidad tenga un servicio más de paradores en la playa. Venimos de distintas localidades inaugurando la temporada, hay una sensación de que esta temporada será inolvidable y que una gran cantidad de turistas vendrá a visitarnos. Nuestras playas son únicas”, subrayó.

“Creemos que nos ha ayudado la gente que ha conocido a este lugar, famosos y eventos que nos han hecho una publicidad gratis y que nos ha servido muchísimo. Desde la Dirección de Turismo trabajamos con el intercambio de ideas y proyectos, con la gente que trabaja duramente para presentar una gran temporada”, resaltó el funcionario.

“Es la única forma, el trabajar codo a codo para algo tan importante. El turismo es una fábrica sin chimenea que incluye un montón de cosas y mejora a toda la sociedad”, afirmó.

“A veces miramos la parte negativa y otras la positiva, la pandemia nos dio la posibilidad de realizar otros tipos de trabajos y muchos han venido a ejercer en estas localidades. El comercio ha tenido mayor actividad, hay un cambio sustancial, ya no tenemos ese turismo de feriados, las casas que se hacen son de fin de semana. Esto incrementa la población de cada localidad”, informó.

“El caso de Reta y Claromecó, ahí ha cambiado la economía y la forma de vivir. Estamos comenzando una nueva temporada con muchas expectativas, gente de servicios y de gastronómicos tendrán una temporada con muchísimos éxitos”, finalizó.

