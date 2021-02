Con la ayuda del Conicet, se investigarán las anclas halladas en balneario San Cayetano

Lucía Camejo, coordinadora de Turismo de San Cayetano, conversó con LU24 sobre el sorprendente hallazgo en las costas del balneario, el pasado jueves, de dos anclas y muchos metros de cadenas que las unían, luego de una bajamar poco frecuente.

“Ha sido algo muy novedoso y sorpresivo haber encontrado estas dos anclas unidos por una gran cadena” indicó la encargada del área de Turismo de San Cayetano, y más aún de que éste hallazgo se haya dado en plena temporada.

Refiriéndose específicamente al descubrimiento en el que participó el cuerpo de guardavidas del balneario “en lo que es balneario, tenemos dos bajadas con servicio de guardavidas, la que está más cercana a Orense, a 50 metros de ahí encontramos las anclas”, y continuó explicando que sucedió una gran bajante, y desde el puesto de guardavidas se comenzó a observar ‘algo’, que esperando la bajada de la marea, se descubrió que era un ancla. Con la ayuda del área de Vialidad de San Cayetano, acudieron con una retroexcavadora y comenzaron a excavar, y luego de 3 horas de trabajo, se logró retirar un ancla, y con ella, se extrajeron más de 300 metros de cadena, que estaban ligadas a la segunda ancla.

La coordinadora de Turismo, indicó también que la intención es comenzar con estudios de investigación sobre a qué años pertenecen, “nos comunicamos con el CONICET, (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina) quienes nos dieron algunas especificaciones, la idea es que vengan al balneario a investigar el proceso para conservarlas, estiman que es del siglo XIX, y que este tipo de anclas se dejaron de utilizar en 1920”. Asimismo, sostuvo que “las dos son diferentes, y una es más antigua que la otra” según lo que pudieron reconocer en las primeras observaciones.

Camejo destacó la importancia del descubrimiento, y expresó “hablaría de la historia de nuestro lugar saber qué tipo de embarcaciones pasaban por acá en esa época, pero todavía esa información no la tenemos”. Agregó que “sacaron también una especie de durmiente” por lo que siguen saliendo partes de lo que sería el barco aparentemente.

Con respecto a la posibilidad de continuar investigando, a raíz de éste hallazgo, dijo “tenemos otra bajante de mar a fines de febrero y queremos que desde CONICET concurran en esa fecha para ver si se encuentra algo más”

“Los elementos en estos momentos están frente a la oficina de turismo para que la gente los puedan observar, tenemos un nuevo atractivo turístico” manifestó y aseguró también que “tampoco los queremos movilizar ni intervenir demasiado, hasta que no se pueda recabar la información sobre la historia de estas anclas”.

Con respecto al turismo en el balneario San Cayetano, indicó que en materia climática no es muy favorable el fin de semana de carnavales, con algunas lloviznas, pero afirmó “en cuanto a alojamientos esta todo completo, cayeron reservas de camping por el clima, pero se está trabajando muy bien en todos los rubros”. El pronóstico del tiempo marcaba una lluvia para todo el fin de semana, por lo que proponía un fin de semana mucho menos aprovechable de lo que realmente está sucediendo. La gente realiza paseos en bicicletas, visita senderos y concurren al avistaje de aves, entre otras actividades por fuera de lo que es disfrutar de la playa.

