Con la Bendición de Ramos comienza este sábado la Semana Santa en Tres Arroyos

28 marzo, 2026

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Con la Bendición de Ramos comienza este sábado la Semana Santa en Tres Arroyos

La programación de Semana Santa en las parroquias de la ciudad, a diferencia de años anteriores, se iniciará este sábado, con la tradicional bendición de los Ramos de Olivo, en distintos horarios y lugares que incluyen capillas barriales.
De esta forma se pone fin a la Cuaresma, y da inicio al período de recogimiento que transita por diferentes etapas: confesiones, misas, coronillas a la Virgen, tradicional lavado de pies en la Cena del Señor, luego el Vía Crucis y Pasión de Jesucristo, culminando el sábado 4 de abril de con la vigilia y posterior Pascua de Resurrección, el domingo 5.

El cronograma establecido es el siguiente:

Parroquia del Carmen:
Bendición de Ramos este sábado a las 19:00 en el Templo de Avenida Rivadavia.

Domingo 29: Misa y bendición a las 7:30, 11:15 y 19:00, en el mismo lugar.
Cascallares: Misa a las 17:00.
Capilla María Auxiliadora: Misa las 10:00.

En el Templo:
Lunes 30: Confesiones de 18:00 a 19:00 y luego Misa.
Martes 31: Celebración de la Palabra a las 19:00.
Miércoles 1: Misa a las 19:00 y 20:00 Vía Crucis de los niños.
Jueves 2: Confesiones de 10:00 a 12:00. Misa de la Cena del Señor a las 20:00, luego Adoración al Santísimo hasta medianoche y también Confesiones.
Viernes 3: Adoración de 8:00 a 17:00.
Confesiones, de 10:00 a 12:00.
15:00: Coronilla y comienzo de la Novena a la Divina Misericordia. En San Mayol, Vía Crucis.
17:30: Conmemoración de la Pasión del Señor.
20:00: Vía Crucis en la Plaza San Martín.
Sábado 4:
11:00: Oración Mariana acompañando la soledad de María.
Vigilia Pascual: 16:00 en Cascallares, 18:00 en San Mayol y 20:00 en el Templo (llevar vela con protector).
Domingo 5
Misas de Pascua de Resurrección en el Templo: 7:30, 11:15 y 19:00. En la Capilla María Auxiliadora, a las 10:00.

Parroquia de Luján:
Sábado: Misas y Bendiciones de Ramos, a las 16:00 en Capilla del Rosario, Benito Machado 1090 y a las 18:00 en el Templo de Colón y Libertad.
Domingo 29:Misas a las 10:00 en el Templo y las 17:45, concentrando en la Estatua de la Libertad se hará la Bendición de Ramos ahí y luego, en procesión, al Templo.
Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor, a las 19:00 y luego Adoración al Santísimo con distintos turnos hasta las 24:00.
Viernes Santo: Celebración de la Pasión, a las 15:30 y a las 17:30 Vía Crucis que comenzará en la Plaza Islas Malvinas y recorrerá las diferentes estaciones por el barrio.
Sábado Santo: Adoración al Santísimo de 8:00 a 12:00 y luego a las 10:00 se rezará el Santo Rosario, y a las 19:00 comienza la Vigilia Pascual.
Domingo de Pascua: Misas a las 10:00 y a las 18:00, esta última, Misa de los niños.

Claromecó – Parroquia María Auxiliadora
En la localidad balnearia, se ha dispuesto lo siguiente:
Domingo 29: 11:00 Bendición de Ramos y Misa.
Jueves Santo: Día de la Caridad. Recepción de donaciones de azúcar, leche, arroz o aceite. Confesiones de 17:30 a 18:30. Misa de la Cena del Señor a las 19:00 luego representación de la Ultima Cena a las 20:30 en el Vivero. De 21:30 a 24:00 Adoración al Santísimo.
Viernes Santo: Reflexión y Rosario de los 7 dolores de María, de 10:00 a 11:00. Celebración de la Pasión del Señor a las 15:00 luego Vía Crucis en el Vivero, 16:30.
Sábado Santo: Reflexión y Rosario de los 7 dolores de María, de 10:00 a 11:00. Confesiones de 11:00 a 12:30. Vigilia Pascual a las 19:30 (llevar vela).
Domingo de Pascua: Misa a las 11:00.

San Mayol
Viernes 3
15:00:Vía Crucis en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.
16:30: Encuentro en el salón de la Ex Juventud. Sorteo de un huevo de Pascua de 3 kilos, venta de roscas, huevos de Pascua y productos locales.
Sábado 4
18:00: Vigilia Pascual. Misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

Con la Bendición de Ramos comienza este sábado la Semana Santa en Tres Arroyos
Con la Bendición de Ramos comienza este sábado la Semana Santa en Tres Arroyos
Con la Bendición de Ramos comienza este sábado la Semana Santa en Tres Arroyos
Con la Bendición de Ramos comienza este sábado la Semana Santa en Tres Arroyos
Con la Bendición de Ramos comienza este sábado la Semana Santa en Tres Arroyos