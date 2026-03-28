Con la Bendición de Ramos comienza este sábado la Semana Santa en Tres Arroyos

28 marzo, 2026 32

La programación de Semana Santa en las parroquias de la ciudad, a diferencia de años anteriores, se iniciará este sábado, con la tradicional bendición de los Ramos de Olivo, en distintos horarios y lugares que incluyen capillas barriales.

De esta forma se pone fin a la Cuaresma, y da inicio al período de recogimiento que transita por diferentes etapas: confesiones, misas, coronillas a la Virgen, tradicional lavado de pies en la Cena del Señor, luego el Vía Crucis y Pasión de Jesucristo, culminando el sábado 4 de abril de con la vigilia y posterior Pascua de Resurrección, el domingo 5.

El cronograma establecido es el siguiente:

Parroquia del Carmen:

Bendición de Ramos este sábado a las 19:00 en el Templo de Avenida Rivadavia.

Domingo 29: Misa y bendición a las 7:30, 11:15 y 19:00, en el mismo lugar.

Cascallares: Misa a las 17:00.

Capilla María Auxiliadora: Misa las 10:00.

En el Templo:

Lunes 30: Confesiones de 18:00 a 19:00 y luego Misa.

Martes 31: Celebración de la Palabra a las 19:00.

Miércoles 1: Misa a las 19:00 y 20:00 Vía Crucis de los niños.

Jueves 2: Confesiones de 10:00 a 12:00. Misa de la Cena del Señor a las 20:00, luego Adoración al Santísimo hasta medianoche y también Confesiones.

Viernes 3: Adoración de 8:00 a 17:00.

Confesiones, de 10:00 a 12:00.

15:00: Coronilla y comienzo de la Novena a la Divina Misericordia. En San Mayol, Vía Crucis.

17:30: Conmemoración de la Pasión del Señor.

20:00: Vía Crucis en la Plaza San Martín.

Sábado 4:

11:00: Oración Mariana acompañando la soledad de María.

Vigilia Pascual: 16:00 en Cascallares, 18:00 en San Mayol y 20:00 en el Templo (llevar vela con protector).

Domingo 5

Misas de Pascua de Resurrección en el Templo: 7:30, 11:15 y 19:00. En la Capilla María Auxiliadora, a las 10:00.

Parroquia de Luján:

Sábado: Misas y Bendiciones de Ramos, a las 16:00 en Capilla del Rosario, Benito Machado 1090 y a las 18:00 en el Templo de Colón y Libertad.

Domingo 29:Misas a las 10:00 en el Templo y las 17:45, concentrando en la Estatua de la Libertad se hará la Bendición de Ramos ahí y luego, en procesión, al Templo.

Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor, a las 19:00 y luego Adoración al Santísimo con distintos turnos hasta las 24:00.

Viernes Santo: Celebración de la Pasión, a las 15:30 y a las 17:30 Vía Crucis que comenzará en la Plaza Islas Malvinas y recorrerá las diferentes estaciones por el barrio.

Sábado Santo: Adoración al Santísimo de 8:00 a 12:00 y luego a las 10:00 se rezará el Santo Rosario, y a las 19:00 comienza la Vigilia Pascual.

Domingo de Pascua: Misas a las 10:00 y a las 18:00, esta última, Misa de los niños.

Claromecó – Parroquia María Auxiliadora

En la localidad balnearia, se ha dispuesto lo siguiente:

Domingo 29: 11:00 Bendición de Ramos y Misa.

Jueves Santo: Día de la Caridad. Recepción de donaciones de azúcar, leche, arroz o aceite. Confesiones de 17:30 a 18:30. Misa de la Cena del Señor a las 19:00 luego representación de la Ultima Cena a las 20:30 en el Vivero. De 21:30 a 24:00 Adoración al Santísimo.

Viernes Santo: Reflexión y Rosario de los 7 dolores de María, de 10:00 a 11:00. Celebración de la Pasión del Señor a las 15:00 luego Vía Crucis en el Vivero, 16:30.

Sábado Santo: Reflexión y Rosario de los 7 dolores de María, de 10:00 a 11:00. Confesiones de 11:00 a 12:30. Vigilia Pascual a las 19:30 (llevar vela).

Domingo de Pascua: Misa a las 11:00.

San Mayol

Viernes 3

15:00:Vía Crucis en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

16:30: Encuentro en el salón de la Ex Juventud. Sorteo de un huevo de Pascua de 3 kilos, venta de roscas, huevos de Pascua y productos locales.

Sábado 4

18:00: Vigilia Pascual. Misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

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