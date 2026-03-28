Con la Bendición de Ramos comienza este sábado la Semana Santa en Tres Arroyos
La programación de Semana Santa en las parroquias de la ciudad, a diferencia de años anteriores, se iniciará este sábado, con la tradicional bendición de los Ramos de Olivo, en distintos horarios y lugares que incluyen capillas barriales.
De esta forma se pone fin a la Cuaresma, y da inicio al período de recogimiento que transita por diferentes etapas: confesiones, misas, coronillas a la Virgen, tradicional lavado de pies en la Cena del Señor, luego el Vía Crucis y Pasión de Jesucristo, culminando el sábado 4 de abril de con la vigilia y posterior Pascua de Resurrección, el domingo 5.
El cronograma establecido es el siguiente:
Parroquia del Carmen:
Bendición de Ramos este sábado a las 19:00 en el Templo de Avenida Rivadavia.
Domingo 29: Misa y bendición a las 7:30, 11:15 y 19:00, en el mismo lugar.
Cascallares: Misa a las 17:00.
Capilla María Auxiliadora: Misa las 10:00.
En el Templo:
Lunes 30: Confesiones de 18:00 a 19:00 y luego Misa.
Martes 31: Celebración de la Palabra a las 19:00.
Miércoles 1: Misa a las 19:00 y 20:00 Vía Crucis de los niños.
Jueves 2: Confesiones de 10:00 a 12:00. Misa de la Cena del Señor a las 20:00, luego Adoración al Santísimo hasta medianoche y también Confesiones.
Viernes 3: Adoración de 8:00 a 17:00.
Confesiones, de 10:00 a 12:00.
15:00: Coronilla y comienzo de la Novena a la Divina Misericordia. En San Mayol, Vía Crucis.
17:30: Conmemoración de la Pasión del Señor.
20:00: Vía Crucis en la Plaza San Martín.
Sábado 4:
11:00: Oración Mariana acompañando la soledad de María.
Vigilia Pascual: 16:00 en Cascallares, 18:00 en San Mayol y 20:00 en el Templo (llevar vela con protector).
Domingo 5
Misas de Pascua de Resurrección en el Templo: 7:30, 11:15 y 19:00. En la Capilla María Auxiliadora, a las 10:00.
Parroquia de Luján:
Sábado: Misas y Bendiciones de Ramos, a las 16:00 en Capilla del Rosario, Benito Machado 1090 y a las 18:00 en el Templo de Colón y Libertad.
Domingo 29:Misas a las 10:00 en el Templo y las 17:45, concentrando en la Estatua de la Libertad se hará la Bendición de Ramos ahí y luego, en procesión, al Templo.
Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor, a las 19:00 y luego Adoración al Santísimo con distintos turnos hasta las 24:00.
Viernes Santo: Celebración de la Pasión, a las 15:30 y a las 17:30 Vía Crucis que comenzará en la Plaza Islas Malvinas y recorrerá las diferentes estaciones por el barrio.
Sábado Santo: Adoración al Santísimo de 8:00 a 12:00 y luego a las 10:00 se rezará el Santo Rosario, y a las 19:00 comienza la Vigilia Pascual.
Domingo de Pascua: Misas a las 10:00 y a las 18:00, esta última, Misa de los niños.
Claromecó – Parroquia María Auxiliadora
En la localidad balnearia, se ha dispuesto lo siguiente:
Domingo 29: 11:00 Bendición de Ramos y Misa.
Jueves Santo: Día de la Caridad. Recepción de donaciones de azúcar, leche, arroz o aceite. Confesiones de 17:30 a 18:30. Misa de la Cena del Señor a las 19:00 luego representación de la Ultima Cena a las 20:30 en el Vivero. De 21:30 a 24:00 Adoración al Santísimo.
Viernes Santo: Reflexión y Rosario de los 7 dolores de María, de 10:00 a 11:00. Celebración de la Pasión del Señor a las 15:00 luego Vía Crucis en el Vivero, 16:30.
Sábado Santo: Reflexión y Rosario de los 7 dolores de María, de 10:00 a 11:00. Confesiones de 11:00 a 12:30. Vigilia Pascual a las 19:30 (llevar vela).
Domingo de Pascua: Misa a las 11:00.
San Mayol
Viernes 3
15:00:Vía Crucis en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.
16:30: Encuentro en el salón de la Ex Juventud. Sorteo de un huevo de Pascua de 3 kilos, venta de roscas, huevos de Pascua y productos locales.
Sábado 4
18:00: Vigilia Pascual. Misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.