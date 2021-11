Con la candidata a diputada Lorena Savioli, el FITU convoca a la plaza San Martín

Candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad compartirán hoy una mateada en la plaza San Martín, a partir de las 16.30, para dar a conocer sus propuestas y compartir inquietudes de los vecinos de cara a las elecciones del 14 de noviembre. Participará Lorena Savioli, candidata a diputada provincial por la Sexta Sección electoral, y la lista local, encabezada por el candidato a concejal Gastón Domínguez.

Entrevistados por LU 24, expresaron su satisfacción por los resultados de las Primarias en el FITU, “que tienen que ver con haberse consolidado como referencia de la lucha de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes por sus derechos, y canalizar la bronca y la decepción con un gobierno que no cumplió con las expectativas de grandes sectores de la población que lo votó como una forma de castigar al macrismo. En estas elecciones ese escenario se ha invertido, pero lo que se sigue expresando en definitiva es el descontento con el ajuste, con la carestía de vida que impide a miles de trabajadores llegar a fin de mes, alquilar, una realidad que se va agravando y que está relacionada directamente con el ajuste y el pago de la deuda. Y las fuerzas que se presentan como alternativa no sólo no lo son porque su proyecto es continuar con el pago de la deuda, sino que incluso postulan que los trabajadores tienen demasiados derechos”, sostuvo Salvioli.

Domínguez, por su parte, destacó la importancia de que la agenda de los trabajadores llegue al Concejo. Y al mismo tiempo advirtió que “cuando se vive en la periferia o en las localidades, es difícil lograr que la intendencia preste atención a los problemas que se presentan, como la falta de trabajo, las dificultades para que los jóvenes accedan a los estudios, la falta de viviendas, entre muchos otros temas que sin la representación de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, no están en el debate”.

