Con la Dirección de Emiliano Fernández “Aladdin y la genio maravillosa” recibió un premio Estrella de Mar

9 febrero, 2021 Leido: 30

En la noche de ayer, se concretó la entrega de los Premios Estrella de Mar 2021, evento que reconoce a los principales artistas de la temporada de verano. En este evento, fue reconocido Emiliano Fernández, artista oriundo de la localidad vecina de Oriente, que se desarrolla como actor y en este caso, recibiendo un premio como Director General de un espectáculo infantil.

Emiliano fue premiado por “Aladdin y la genio maravillosa” y según comentó en dialogo con LU24 en el equipo están “muy contentos por el reconocimiento, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte del jurado son periodistas locales, gente del quehacer teatral y cultural de la ciudad de Mar del Plata”.

En ese sentido, comentó que el objetivo de este premio, “de alguna manera es enriquecer y enaltecer todas aquellas expresiones artísticas relacionadas con la cultura de la temporada estival”, y por eso el artista que ya hace 4 años está radicado en Mar del Plata trabajando, se mostró muy agradecido por el galardón.

“Desde que llegue a Mar del Plata tuve la suerte, no solamente de que el público nos acompañe en cada uno de los proyectos que he formado parte como actor y director, y abrazar el cuarto Estrella de Mar en mi cuarto año en Mar del Plata, para mi es todo un mérito, todo un reconocimiento y profundamente agradecido por sobre todas las cosas” indicó Fernández, y al respecto agregó “el año pasado ganamos dos Estrellas de Mar, uno por infantil, y en otro por donde formaba parte en asistencia de dirección, y los otros dos como actor”.

Por otra parte, comentó que “Aladdin y la genio maravillosa” es un espectáculo infantil que sigue en cartelera, es un musical para toda la familia, y explicó que esta obra, llegó a su carrera, luego de que “hace un par de años me convocaron para hacer dirección de musicales, son obras en las que se canta y se baila en vivo, y es todo un desafío trabajar con otros lenguajes que desconocía como son la danza y el canto”.

Con respecto a la situación de pandemia que se vivió durante el 2020 y aún continúa, expresó “fue un año complejo para nosotros, y el director, y coautor de este espectáculo, allá por octubre tuvo la valentía de convocarnos a mí y a 20 personas que conforman el elenco y nos dio la oportunidad de hacer una temporada y tener trabajo, de crear, pese a todas las dificultades”.

En ese sentido, sostuvo que los cuidados que se mantienen son respetando los protocolos y las cuestiones en las que se están alerta se basan “sobre todo por el tema de los contagios, en este contexto además de ser una oportunidad de trabajo, es una situación que requiere de una extrema responsabilidad de todos, en la vida en general y en el trabajo en particular, para nosotros una baja implica, en algunas ocasiones no poder remplazarlo con un ‘torero’”, y por eso comentó en que hubo espectáculos en los que los protagonistas se han enfermado, gente de nombre, y no se pueden remplazar, por lo que terminan bajando el espectáculo.

En cuanto a la concurrencia de público en los espectáculos, definió la temporada como “extremadamente rara” ya que había días con 50 espectadores, y al día siguiente se triplicaba la asistencia. Pero el balance es positivo.

Esta obra se puede disfrutar en el teatro Radio City- Roxy- Melany, ubicado en San Luis 1750. Las entradas están disponibles en PLATEANET y en la boletería. Los días Jueves, viernes y Domingos 20.30hs.

