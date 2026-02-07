(videos) Con la esperanza puesta en la caña, comenzaron “Las 24”

La 64a edición de Las 24 horas de la Corvina Negra se inició a las 15:00, y durante la duración del mayor evento pesquero de aguas abiertas que organiza el Club Cazadores de Tres Arroyos, los miles de pescadores buscarán “la negra” que los lleve a los lugares destacados del podio.

También estará en disputa desde este año, un concurso a la corvina rubia de mayor peso, y se mantiene el paralelo de variada.

Desde el móvil La Perseverancia Seguros, LU 24 sigue con su megatransmisión “hasta que se vaya el último pescador” este domingo.

