Con la Fuerza del Cambio, Fhürer presentó su lista

13 julio, 2023

Matías Fhürer, precandidato a intendente municipal por la lista La Fuerza del Cambio, que a nivel nacional responde a Patricia Bullrich, realizó la presentación de su lista en el salón de La Perla, ante un colmado auditorio, con la presencia del intendente bahiense y precandidato a diputado al Parlasur, Héctor Gay y Nerina Neumann, precandidata a senadora provincial por Adelante Buenos Aires.

En el principio de su discurso, Fhürer tuvo palabras de agradecimiento, y dijo: “tanta emoción me hace difícil poder hablar, la presencia y el acompañamiento de tanta gente, tantos amigos, me pone feliz y sólo puedo decir gracias a todos y cada uno”, con algunas interrupciones porque su sensibilidad le ganó a las palabras, recordó que su campaña no comienza ahora sino que viene desde hace más de un año.

“Siempre quise ser intendente de Tres Arroyos, quizá todo nació en mi viendo a mi madre militar y ocupar cargos políticos de importancia, pero siempre con mucho compromiso y amor por lo que hacía con todo su corazón, y allí nació mi sueño de recorrer este camino, justamente con el corazón. Somos un gran equipo, somos buena gente, honestos y estamos preparados para dirigir los destinos de Tres Arroyos. Respeto al intendente Carlos Sánchez porque ha hecho mucho por nuestro distrito, no sería buena gente si niego la gestión, pero como todo en la vida se cumplen ciclos. Reconocemos todo lo que se ha hecho muy bien, pero podemos hacer más, podemos mejorar muchas cosas y para eso trabajamos, con experiencia, capacidad y mirando siempre al futuro”, sostuvo.

Hizo mención a cada vecino que lo invitó a su casa, a cada empresa, comerciante e instituciones que escuchó y lo escucharon, “para poder entender hay que escuchar, saber lo que la gente necesita, lo que padece y los cambios que proponen, es la forma, ponerse en el lugar de todos y cada uno de ellos, y con esas largas charlas y reuniones nos nutrimos de realidades para armar nuestras propuestas y nuestro plan de gobierno”.

Cerró su alocución contando de su campaña y su equipo, agradeció nuevamente a los presentes y dijo que se considera ganador en las PASO y con mucha seguridad de llegar a ser Intendente Municipal de Tres Arroyos.

El mensaje de Alma “Chani Sapag”, mamá de Matías

La mamá de Matías, Alma “Chani” Sapag, reconocida política de mucha trayectoria en Neuquén, representando al Movimiento Nacional Neuquino, envió un video con sentidas palabras hacia el precandidato, haciendo referencia a sus sueños y a los sueños familiares, emotivos y concretos, y mostró todo su amor y admiración por su hijo.

Gay: “La palabra es cambio, cambio para mejor y el cambio es Patricia Bullrich y Matías Fhurer”

El intendente de Bahía Blanca y candidato a diputado del Parlasur, Héctor Gay, en su alocución expresó: “Estamos en un momento crucial no ya de la campaña electoral sino del país, de la ciudad y la región; yo sé que mucha gente está un poco fastidiada por esto de las campañas electorales por un sistema que alguna vez habrá que cambiar, no se puede vivir de campaña permanentemente, pero el calendario nos marca que el 13 de agosto tendremos las PASO y luego en octubre la general”.

“En nuestro espacio político se ha dado una circunstancia que esta vez hay PASO como manda la ley; esta vez hay PASO en serio porque anteriormente las listas estaban armadas, y celebro que sea así: estoy sorprendido gratamente porque cuando enumeraron de donde venía cada uno de ustedes vemos que es un grupo totalmente heterogéneo, y ese es el cambio, pero hay un cambio natural, en la forma de hablar, hay un cambio normal, natural que se está dando, hay un cambio tecnológico, innegable y un cambio significativo, porque el mundo está cambiando y el mundo no espera ese cambio profundo tecnológico, y esos países que están a la vanguardia no esperan a las naciones como la nuestra que empecina en hacer las mismas cosas una y otra vez, pero el mundo se desarrolla y nosotros estamos estancados con gente que nos gobierna y que hace lo mismo que hace 20 años”, describió Gay.

“El kirchnerismo ha destrozado este país desde todo punto de vista, no sólo en lo cultural, en lo educativo y se empeña en seguir mintiéndonos y en seguir disfrazándolo, se empeña en decir lo mismo cuando se les cae a pedazos la realidad en sí mismo; hoy se aprestaban a celebrar que la inflación era sólo del 6% cuando el mismo hace tres meses numero empezaba en 3 y hoy festejaban el 6 cuando en la otra pantalla el dólar estaba a 512 pesos”, entonces no tenían mucho para festejar pero nos quieren hacer creer que los mismos que han llevado al país al fracaso absoluto que es esto lo van a arreglar; entonces seguramente la gente del campo se reúne con algunos productores y les dice que va a bajar las retenciones y entonces me pregunto si ahora sos ministro porque no las bajas ahora, cuando tenés pleno poder para todo; entonces para poder terminar con estos cachivaches se necesita un cambio y el cambio sin duda es Patricia Bullrich, porque tiene experiencia de gobierno, porque su gestión fue buena, porque tiene conceptos de ética y honestidad que nadie puede replicarle y porque tiene el coraje necesario para cambiar las cosas que hay que cambiar”, relató.

“Nosotros venimos de una experiencia que no fue del todo buena, y algunas cosas fueron porque no se pudo cambiar de raíz, ese coraje lo tiene Patricia; no podemos seguir haciendo gradualismo y administrando la pobreza; tenemos que ir con cambios profundos y ese cambio es Patricia, y acuérdense de esto porque Patricia va a ser Presidenta y entre el 11 y el 30 de diciembre va a tomar las medidas que hay que tomar para sacar de raíz los problemas, va a ir por una reforma laboral por una reforma previsional y va a ir por una reforma impositiva porque no queda otra: no podemos seguir tratando de acordar con quienes nos han llevado al desastre pero tampoco administrar esa situación; tenemos que admitir que fue uno de los errores del gobierno de Mauricio Macri, tratar de llevarla pero no es así este es el momento del cambio, el mundo está en cambio y ese cambio es Patricia Bullrich”, afirmó.

“Entiendo que también es un momento de cambio en Tres Arroyos porque termina una época de un intendente al que respeto mucho, con el que he hablado mucho y ha sido un buen intendente pero como todo proceso eso se termina genera un proceso de cambio, y de la mano de Patricia Bullrich y de Néstor Grindetti que se bancó ocho años de intendente en Lanús, rodeado de intendencias peronistas donde nadie le daba nada y conoce profundamente la Provincia”, sostuvo.

“El cambio seguramente es Matías Fhurer, tiene experiencia en la gestión, conoce la gestión y ha armado un excelente equipo y se está preparando en serio por eso no me cabe duda que quienes están hoy es porque apoyan a Matías y hay que multiplicar ese apoyo; hay una interna que no es fácil y una general en octubre; tenemos inclusive que fortalecernos desde el punto de vista regional porque no es fácil en un país que se proclama federal pero es cada vez más centralista, llegar a los niveles de poder que están en el AMBA fundamentalmente, en Buenos Aires o en La Plata para tener un desarrollo armónico en el interior, en forma mancomunada dejando de lado los egos y algunas rispideces regionales que siempre hay y suelen ser más visibles en el fútbol, pero que se dan también en la política”, dijo.

“La palabra es cambio, cambio para mejor y el cambio es Patricia Bullrich y Matías Fhurer”, concluyó.

Neumann: “Esta lista va a ganar el 13 de agosto y en octubre”

A su turno, Nerina Neumann se mostró muy entusiasmada al afirmar que “hoy acá se siente y se ve se ve que esta lista va a ganar el 13 de agosto y también en octubre. Me llena de emoción, orgullo y satisfacción estar acá representándolos a todos ustedes y a mi amada Sexta Sección Electoral y también que el radicalismo esté acá”.

“Estamos muy entusiasmados con Tres Arroyos. Esta sección es pujante y productiva, tenemos que trabajar mucho para poder dejar de ser aquel sur olvidado del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y empezar a sentir esa territorialidad fundamental y para eso debemos estar articulados. Tres Arroyos es estratégico en esta historia de poder fortalecer nuestra región”, aseguró.

Además, explicó que “los radicales estamos acompañando este proceso porque Patricia Bullrich va a poner orden cumpliendo la ley, haciendo respetar la Constitución Nacional para que todos los argentinos podamos vivir mejor”.

