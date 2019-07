Con la inauguración de la Sala INCAA, volvió el cine a San Cayetano

Con la presencia del intendente Miguel Gargaglione y la subsecretaria de Políticas Culturales del Ministerio de Gestión Cultural de la provincia de Buenos Aires, María Florencia Zallio, se presentó el nuevo equipamiento de cine instalado en la sala del Teatro Municipal “Tulio Cosentino” de San Cayetano.



Con aporte del gobierno provincial, el municipio y el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), se trabajó en la puesta en valor de este espacio mediante el acondicionamiento y equipamiento de la sala para exhibir películas.

Fue el propio Intendente que calificó la jornada como “muy especial, un trabajo en conjunto entre Nación, Provincia y Municipio, y como todo trabajo en conjunto dio sus frutos. Tratando de seguir creciendo y mejorando año tras año, incluida en nuestra política cultural, estaba la idea y sabíamos que solos no la podíamos haber ejecutado…esa idea era volver a tener el cine en San Cayetano”.

Luego de agradecer a quienes hicieron posible esta sala, la cual lució colmada, Gargaglione culminó diciendo que “es difícil para mí expresarme, uno que ha vivido o ha atravesado aquellas épocas del cine (acá hay familiares de Serafini), han pasado décadas de no tener cine en nuestra ciudad. Hoy podemos decir que en este esfuerzo en conjunto se refleja todo aquel esfuerzo de aquella familia que tanto aportó a la integración hoy es un gran día, un día de fiesta”.

A su turno, la subsecretaria Florencia Zallio transmitió a los presentes lo vivido en horas de la tarde cuando recorrió el Espacio Cultural, “siéntanse muy orgullosos: no he visto en la provincia un lugar tan hermoso y que incluya 1637 alumnos, muchos de esos son chicos, que los sacamos de tiempos de óseo y eso es muy importante, que la cultura actúe como inclusión, este aplauso es parta ustedes”, concluyó.

Un proyector, sonido envolvente, pantalla, paneles acústicos, pintura de sala, construcción de baño para personas con discapacidad y distintos elementos para la cabina de operaciones fueron algunas de las mejoras realizadas en la sala del Teatro.

Culminado el acto inaugural se proyectó el film “El cuento de las comadrejas”, la nueva película de Juan José Campanella, protagonizada por Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni y Marcos Mundstock.