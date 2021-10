Con la inauguración del SUM de la Escuela 17, Orense materializó un sueño

20 octubre, 2021 Leido: 132

Con la presencia de legisladores provinciales, autoridades municipales y educativas, se inauguró hoy el SUM de la Escuela Nº17 de Orense, donde también funciona el CEF 113 de esa localidad. Este espacio fue muy esperado por la comunidad, destacó en su alocución la directora del establecimiento, María Clelia Fernández, y “ahora es de todas las instituciones del pueblo, de todos los orensanos”.

Fernández hizo un repaso por todos los servicios educativos que funcionaron en la sede escolar, y destacó el impulso que se les dio a esos proyectos desde los equipos docentes hasta la actualidad, donde la EP 17 y el CEF 113 “compartimos edificio y ponemos objetivos comunes a alcanzar, codo a codo, ante el desafío que implica educar a nuestros alumnos y trabajar por la comunidad”.

Y finalmente agradeció “el apoyo de los que lo hicieron posible”, entre los que mencionó a autoridades educativas, legislativas, municipales, cooperadores y otros miembros de la comunidad.

A su turno, la inspectora jefa regional de Educación, Marina Moulia, destacó la posibilidad de inaugurar un edificio que responde a la demanda de la comunidad y por la insistencia de las instituciones educativas de la comunidad, “aun en tiempos tan complejos como estos. Pero se han sumado esfuerzos de la Provincia con el Fondo de Financiamiento Educativo, acciones municipales por las que agradezco al intendente Sánchez y de legisladores como el doctor Garate. De manera que este es un buen momento para celebrar y disfrutar de encuentros comunitarios y actividades educativas, por lo cual también tengo que agradecer a Adrián Parravicini y Carolina Costa, inspectores, y a la comunidad los invito a disfrutar de este enorme espacio”.

“Mucha gente transpiró la camiseta por este sueño”

Finalmente, el intendente Carlos Sánchez aseguró estar emocionado por poder inaugurar un “hermosísimo lugar, que tiene muchos años en los sueños de gente de Orense y hoy logramos que se haga. Pero esto tiene un solo secreto para conseguirlo: estar y trabajar todos juntos. Desde la Legislatura de la Provincia, nuestros representantes del distrito y la sección electoral posibilitaron legislar para que haya fondos en Educación para estas cosas, y el gobierno provincial eligió que vinieran a Tres Arroyos para este tipo de proyectos. Soñábamos con esto en Orense desde hace 20, 30 años, y muchas veces fui partícipe de reuniones entre padres, cooperadores, docentes, inspectores. Este lugar para la escuela, para el CEF y para toda la comunidad, cerrado y con estas condiciones, será útil desde hoy para todas las actividades que se tengan que hacer”.

El jefe comunal aseguró que la obra fue fruto de “transpirar la camiseta de mucha gente, empezando por la cooperadora, que hizo un trabajo irreemplazable: gestionar ante el Municipio, ante las autoridades educativas, pero además gestionar las compras y ver si la empresa ponía cada material en su lugar. También los docentes, que estuvieron encima de la obra; la gente del CEF, que incluso recomendó lo necesario para el uso eficiente del espacio. Y no me puedo olvidar de personas, como el delegado anterior Eduardo Pecker, que tantas veces vino a mi despacho a pedir lo necesario pero también a ayudar a concretarlo; a Obras Públicas de la Municipalidad por su tarea técnica, al jefe de Gabinete Hugo Fernández que además venía a Orense y si no, por teléfono seguía y empujaba permanentemente para que esto se pudiera hacer. Y a todos los orensanos, que por donde iban me recordaban que había que seguir trabajando en esto. Hoy podemos palpar y usar este sueño, cuídenlo porque es de ustedes”, concluyó el intendente.

