Con la ofrenda a Dardo Rocha comenzaron los actos oficiales por el Aniversario

24 abril, 2026 0

Como estaba previsto, en la Plaza San Martín se realizó la ofrenda floral al fundador de la ciudad de Tres Arroyos, Dardo Rocha, en un sencillo acto del que participó el intendente Pablo Garate, funcionarios municipales, concejales, dirigentes políticos y sindicales junto a vecinos que decidieron acompañar el inicio de los festejos oficiales por el 142º Aniversario de Tres Arroyos.

La comitiva luego se trasladó hacia la Avenida Ituzaingó, donde se realizará, desde las 11:00, el acto central y luego el desfile, sobre mediodía.

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