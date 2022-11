Con la presencia de “Cuto” Moreno y funcionarios provinciales se firmaron 65 escrituras sociales

4 noviembre, 2022

Como parte del programa “Mi escritura, mi casa”, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia; el funcionario Sebastián Tangorra, de la Escribanía General de Gobierno; el diputado Carlos “Cuto” Moreno y el intendente Carlos Sánchez encabezaron hoy en el Salón Blanco municipal el acto de firma de 65 escrituras, que serán entregadas más adelante una vez finalizado su trámite en la administración pública bonaerense.

Moreno destacó que “entre Tres Arroyos y las localidades hay 82 obras de los gobiernos provincial y nacional, es decir que a pesar de las crisis y los problemas se pueden hacer cosas”.

Por su parte, el concejal peronista Julio Federico agradeció a “todos los funcionarios que han hecho posible esto, a “Cuto” por la gestión al igual que mis compañeros concejales, al Municipio y la Escribanía General de Gobierno” y dijo que se “siente muchísima felicidad porque uno puede tener la casa, pero hoy siente que realmente es suya porque va a tener la escritura que hace muchos años que está esperando. Está bueno cuando la política se junta para resolver los problemas de los vecinos, eso es fundamental”.

“Sigamos trabajando, entendiendo que hemos pasado tiempos difíciles. Tres Arroyos no ha parado, sigue creciendo, las obras provinciales y nacionales continúan llegando, es un camino largo de transitar”, expresó.

El intendente Carlos Sánchez también agradeció a “Cuto”, “un compañero trabajador de siempre, de toda la gestión”, al gobernador Axel Kicillof y al Director de la Escribanía General de Gobierno, como también a la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Cittadino, y los concejales.

“En los últimos dos o tres años, nosotros debemos llevar alrededor de 300 escrituras entregadas, de una u otra forma, pero se ve que la política del gobierno provincial, con Axel Kicillof, tiene en la mira esta problemática y se va solucionando con muchísimo trabajo. No es fácil tener terreno, hacerse la casa y conseguir la escritura, es una complicación siempre. Nadie nos regala nada, decía mi abuelo, y esto es así. La idea es seguir trabajando junto al Gobernador, “Cuto”, la Escribanía y la escribana para tener cada uno lo que corresponde. Estoy muy contento y satisfecho”, afirmó.

“Mi escritura, mi casa”

“El gobernador Axel Kicillof nos pidió trabajar en regularización dominial porque el tema de la vivienda es muy sensible; hay cerca de 800.000 familias bonaerenses que lograron tener su casa, con gran esfuerzo, pero no tienen escritura”, explicó Sebastián Tangorra a LU 24.

Este programa, destacó, tiene íntima vinculación con los municipios. “Le damos la importancia necesaria a esta actividad porque administrativamente es el paso más importante para que estas familias de Tres Arroyos se sientan propietarias. Estos expedientes van a La Plata, a la Escribanía General, se inscriben, pasan por el Registro de la Propiedad, algunas por el Instituto de la Vivienda, se protocolizan y en unos cuatro o cinco meses vuelven a Tres Arroyos para el acto de entrega, algo muy esperado para las familias porque el título de la propiedad no es un papel solamente: simboliza la tranquilidad de una familia y el acceso a otros derechos”, completó el funcionario provincial, oriundo de Benito Juárez.

Tangorra convocó a las familias que no disponen de su escritura a ponerse en contacto con el Banco de Tierras o a consultar por la página web de la Gobernación de la Provincia para conocer los requisitos para este trámite, que es gratuito.

