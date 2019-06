Con la segunda fecha, continúa el torneo de parejas de bochas

Tras completarse ayer la primera fecha del torneo Oficial de bochas por parejas, que se juega en cuatro zonas con la participación de 15 equipos, hoy seguirá la actividad.

Los resultados registrados fueron:

Zona B: Huracán perdió de local con Oriente por 15 a 11 y Estudiantes le ganó a Unión por 15 a 8.

Mañana jugarán Oriente vs Estudiantes y Unión vs Huracán.

Zonas C: Claromecó A derrotó a Club de Pelota C por 15 a 2 y Sociedad Española C venció a Echegoyen A por 15 a 6.

Mañana se medirán Echegoyen A vs Claromecó A y Club de Pelota c vs Sociedad española C.

Actividad para hoy

Por la zona A: Huracán A vs Claromecó B y Club de Pelota a vs Sociedad Española A.

Por la zona D: Sociedad Española B vs Echegoyen B.