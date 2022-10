Con la soga al cuello- escribe: Omar Eduardo Alonso

15 octubre, 2022

El próximo once de noviembre será el Día del soguero, reconocimiento de orden provincial y que se pretende alcance la categoría nacional.

La fecha fue establecida en recordación del nacimiento de Martín Gómez, un artesano que alcanzó fama mundial y que murió en 2017 cuando tenía 99 años. (foto)

El arte de la soguería se presume que fue introducido en el Río de La Plata en ocasión de la conquista española, y se extendió no solo a la Argentina sino también al estado de Río Grande do Sul, en Brasil.

Gómez ha sido calificado como el más fino y completo de los sogueros argentinos.

Había nacido el 11 de noviembre de 1918 en la estancia El Espartillar, en la zona de Chascomús, siendo el mayor de 16 hermanos.

Conoció todas las actividades del campo y en una ocasión realizó un trabajo en soga para un amigo, que elogió el resultado. La divulgación del mismo hizo que aumentaran los pedidos hasta que el oficio se instaló definitivamente.

En su taller de la ciudad de Ranchos, cabecera del distrito General Paz, llegaron entonces pedidos de reyes, presidentes y personalidades de alcance mundial, desde países como Arabia Saudita, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia y España.

Productos de su artesanía llegaron a manos del Rey Juan Carlos, de España y el Papa Juan Pablo Segundo.

Su fama en el trabajo con cueros totalmente naturales hizo que en alguna oportunidad se le hiciera llegar desde Australia cuatro cueros de canguro para su utilización.

A su fallecimiento, ha sido su continuador su hijo Néstor.

De todas maneras, la vida y el trabajo de Gómez, permite reflexionar sobre otros artistas del cuero.

En Tres Arroyos y zona

Esta peculiar y apasionante actividad es desarrollada, por ejemplo, por José María Orejas, en la localidad de Juan N. Fernández.

Pero si de historia hablamos, en nuestro medio hubo grandes exponentes. Si bien no sé si es posible comparar sus obras, seguro que Angel Castiglioni no tendría nada que envidiar a los mejores. (foto)

Al menos en Tres Arroyos se lo puede considerar el máximo exponente de la soguería.

No fue el único. Eustaquio Delgado García también era reconocido como un gran ejecutor de trabajos en soga.

Si bien lo he contado en otras crónicas anteriores, recuerdo que no en vano la Cámara de Diputados de la Nación encomendó la realización en Tres Arroyos de un recado destinado al presidente Juan Perón.

Refresco la memoria diciendo que esto ocurría en 1954. La intención era regalarle el recado en ocasión de su cumpleaños, lo que se vio frustrado por la denominada Revolución Libertadora.

Quiere decir que la tradición soguera de Tres Arroyos era reconocida de manera importante.

Otro cultor de ese arte fue Aldo Burgueño, quien durante muchos años regenteó el mítico Bar Oriente. (foto)

Durante una de las visitas realizadas a Tres Arroyos por Horacio Guaraní, le obsequió uno de sus trabajos, lo que quedó registrado en la foto que se anexa. (foto)

Curruinca y especialmente Fabricio Doladé, siguen actualmente aquella senda.

Aunque desde un punto de vista distinto, pero siempre vinculado con la soguería, Carlos Alberto Cabrera se especializa en el sobado de cuero crudo. (foto)

La histórica artesanía en soga tuvo complementos de gran categoría en anexos de platería.

En ese sentido fueron siempre reconocidos como excepcionales los trabajos del “Sordo” López o de “Perico” Medina.

Hoy se encuentra participando del mercado específico el joven Luciano de Cortázar, con inserción de alcance nacional.

Es que generalmente los emprendados tradicionalistas ofrecieron distintas variedades de trabajos, muchas veces combinadas las dos especialidades.

Virolas, rastras y tabas calzadas fueron algunos de los elementos frecuentes de uso por la gente tradicionalista con poder económico

Me parece adecuado cerrar esta crónica llamando la atención sobre un necesario reconocimiento de nuestros artistas/artesanos de la soguería.

El municipio de Ranchos ha declarado patrimonio histórico y cultural el trabajo realizado por Martín Gómez, sin dudas una iniciativa que hace justicia y que debería imitarse en Tres Arroyos.

[email protected]

También en FB

Volver