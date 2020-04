Con la tecnología como herramienta fundamental, llega a los 88 años Arenas Neumáticos

18 abril, 2020 Leido: 56

La firma Arenas Neumáticos cumplirá este domingo sus 88 años de actividad comercial en el marco de un contexto por demás particular.

El propietario, Osvaldo Arenas, expresó por LU 24 que “estamos en conexión de manera virtual. Yo me dedico más a la parte económica y una vez que se cierra la gomería me cruzó por el tema de papelerío”.

“Con la tecnología me llevo bien, aplico los conocimientos que tengo y además tenemos un personal muy bueno al que le agradecemos por el trabajo durante estos años de trayectoria”, expresó.

Sobre la actividad, dijo que “el movimiento es muy poco, lo nuestro está basado más que nada en gente de campo. Nos pasó de un cliente que vino a tocar timbre a casa y el problemita había que solucionárselo. Ahora estamos abiertos con todos los cuidados del caso al igual que en los 10 locales distribuidos en diferentes ciudades”.

“Tenemos 100 empleados y el primer mango que entra va para el trabajador. Hay que darle prioridad a los sueldos porque esto va para largo y será muy difícil, después veremos cómo pagar el resto”, finalizó.

Volver