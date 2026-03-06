Con la tradición en la sangre Los Chaza mantienen vivo el sentir cultural (videos)

Los Chaza, un grupo folklórico nacido en La Plata, trajeron la fusión de ritmos tradicionales con sonoridades modernas. Sus fundadores son bisnietos del compositor santiagueño Andrés Chazarreta, y tienen como objetivo mantener el acervo cultural de las danzas argentinas.

Un toque diferente se vivió esta noche, con una gran presentación vocal instrumental, que les ha valido reconocimientos en diferentes ámbitos nacionales.





