Con la visita de Torremare, los alumnos de la EESN°8 Orense profundizaron en la figura del desaparecido Daniel Medina

20 mayo, 2022

Este jueves, en la Escuela de Educación Secundaria Nº8 de la localidad de Orense, estuvo presente el doctor Guillermo Torremare, abogado especializado en derechos humanos y copresidente de la APDH nacional. Brindó una charla a un grupo de docentes y estudiantes de 4to y 6to año de la Modalidad Ciencias Sociales. El motivo de la misma fue ahondar en aspectos claves para el desarrollo del Proyecto de investigación que las y los jóvenes están llevando adelante, sobre la vida del orensano, Daniel Reynaldo Medina, secuestrado desaparecido durante la última dictadura militar.

“Creemos que es una investigación pendiente específicamente en la comunidad orensana, pero también en Tres Arroyos.

La investigación periodística local, “22, los tresarroyenses desaparecidos”, no incluye en su nómina este caso, porque al momento de dicha investigación no se había tomado conocimiento de esta desaparición.

Entendemos también que es una cuenta pendiente con la familia, que vivió la desaparición de Daniel desde la soledad, atravesados a veces por el silencio y otras por las miradas culpabilizantes.

La comunidad en general y la comunidad educativa en particular, se debe este trabajo sobre la memoria local, este investigar, nombrar, poner en palabras y visibilizar. Entendemos este trabajo como un pequeño acto de reparación para la comunidad, los vecinos y amigos de Daniel y muy especialmente su familia”, se indicó.

Torremare, autor del libro “22, los tresarroyenses desaparecidos” brindó una charla muy interesante para abordar los aspectos más generales de trabajo, repasando conceptos claves del periodo histórico abordado, como terrorismo de estado, agrupaciones y organizaciones políticas de las décadas ´60 – ´70, centros clandestinos de detención y violaciones a los derechos humanos, entre otros. También detalló distintos aspectos y anécdotas del proceso de investigación que tuvo lugar para la elaboración del libro mencionado, que es una de las investigaciones periodísticas más importantes sobre estos hechos.

Próximamente tendrá lugar la audiencia, en el marco de la causa La Huerta (centro clandestino de detención de la ciudad de Tandil) donde declararán familiares de Medina y su pareja, Elizabeth Kennel, también víctima de la última dictadura militar. Las docentes y estudiantes han sido invitados a presenciar dicha audiencia desde el área de Derechos Humanos de la UNICEN. Torremare explicó la importancia que tienen los juicios por los delitos de lesa humanidad como acto de reparación, para las víctimas, sus familias y las comunidades. En este sentido se destacó la figura de Daniel Medina, quien se desempeñaba en la ciudad de Tandil como abogado laboralista en una industria metalúrgica, hecho que lo convirtió en blanco de la dictadura al igual que a miles y miles de jóvenes de nuestro país.

Las y los estudiantes, llevan adelante este proyecto también para participar del Programa Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria y están profundamente agradecidos a todas las personas que se acercan a la escuela y a la localidad, para ayudarlos a comprender esta etapa trágica de nuestra historia y arrojar luz sobre un hecho tan desgarrador como es la desaparición de un joven que vivió, estudió, jugo, creció y soñó en las calles de la comunidad donde ellos viven.

