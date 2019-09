Con lista única, el Sindicato de Camioneros elige autoridades

Se realizan las elecciones para elegir las autoridades en el gremio de Camioneros, este viernes y el sábado, de 9:00 a 18:00.

En el orden local, el actual Secretario General Rubén Carabajal renovará su mandato.

Es un orgullo que esté Hugo Moyano al frente, y creo que quedará en la historia de todos los dirigentes que ha tenido la Argentina, algunos lo quieren y otros no, y es un dirigente que muchos gremios querrían tener” dijo Carabajal a LU 24.

1200 afiliados

“Somos 1200 afiliados en Tres Arroyos y la zona, ya que también tenemos una delegación en Dorrego y Gonzales Chaves, dijo y respecto a la lista local sostuvo que “está renovada, con un sesenta o setenta por ciento de muchachos jóvenes, con mucha fuerza y mucho empuje, no porque nosotros seamos viejos, pero hemos apostado a poner mucha gente joven en la lista, gente de empresas locales en su mayoría, estamos bien, confiados y tranquilos, y se ve que como el resto de las seccionales que hemos hecho las cosas bien, porque no tenemos otra lista que piense diferente a nosotros”, consignó.

“Hay poco trabajo”

Respecto a la situación tras los despidos ocurridos en Tres Arroyos y el resto del país, Carabajal indicó que “es muy triste la situación que está viviendo la Argentina con 4 millones de pobres, Tres Arroyos es parte de la Argentina, no estamos ajenos a ello, la última noticia que hemos tenido esta semana es el cierre de Musimundo; la verdad es que nosotros, en el mundo camionero no estamos ajenos porque hay muy poco trabajo”.

“La situación lamentablemente nos pega a todos, tenemos empresas pequeñas que han cerrado y otras que no son tan pequeñas y están en vista bajar las persianas, es un esfuerzo grande que estamos haciendo en conjunto tratando de hablar con las empresas para que aguanten un poco más y que no nos despidan al personal porque después más allá de todo esto si cambia el gobierno cambiará la situación un poco, pero sabemos que esto de un día para el otro no va a cambiar sino que habrá que hacerle el aguante a las empresas, no solo por las empresas sino por la cantidad de trabajadores que quedan en la calle”, relató.

“Estamos viviendo momentos tristes”

Finalmente, expresó que “estamos viviendo momentos tristes, por los trabajadores que quedan en la calle, por lo que pasó con la Ex Laso, también los compañeros del Frigorífico están con incertidumbre; la industria metalúrgica también está pasando un mal momento, es todo muy triste pero hay que hacer un gran esfuerzo para entender a las dos partes, ya que también el empresario no la está pasando bien porque le cuesta mucho llevar adelante todo lo que significa cuestiones de gastos e insumos”.