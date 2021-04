Con LU 24, Monzó admitió que quiere ser gobernador y aseguró que los intendentes deberían resolver las restricciones

27 abril, 2021 Leido: 143

Emilio Monzó, exministro de Agricultura y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante el gobierno de Juntos por el Cambio, compartió una amplia entrevista hoy con LU 24 en la que se expresó a favor de “hacer todo lo posible para que los chicos puedan continuar en las escuelas con todos los recaudos”, reclamó diálogo entre el Gobierno y la oposición y admitió que tiene intenciones de ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

“La realidad tendría que obligar al diálogo; la situación es complicada y la comunidad entera necesita certezas de quienes tienen la responsabilidad de conducir tanto la Nación como la Provincia y los municipios. Sin diálogo no hay certezas, por eso apelo a que los tres actores que se reunían frente a una mesa para acordar políticas, lo vuelvan a hacer. Estos flagelos, leía el otro día a un sociólogo suizo, tienen tres momentos: la experiencia que casi nadie tenía, salvo el sur de Asia y su convivencia con el SARS 1, y por eso todos reaccionamos confinándonos; la capacidad instalada con la que nos encuentra esta situación, y la confianza social. Ahora ganamos con el activo de la experiencia, por eso ahora no tenemos que reaccionar intempestivamente. Hay que ir por la eficiencia, porque muchas políticas públicas se toman en función del AMBA, pero nada tienen que ver con Tres Arroyos o Coronel Pringles. Y esto viene desde la etapa fundacional de la Provincia. Seguramente en los próximos días las restricciones van a ser mayores porque está sobrepasado el sistema sanitario, pero me pregunto cuál es la razón para que los chicos no puedan ir al colegio en Reta, o en el mismo Tres Arroyos. Son los intendentes los que tienen que tener la decisión para que los chicos sigan escolarizándose este año”, sostuvo Monzó.

El exlegislador advirtió que esta falta de diálogo está necesariamente atravesada por el año electoral, y en este aspecto, admitió que no acuerda con la postergación de las PASO, pero no sin considerar que “ese no es el tema; tendríamos que aprovechar este coronavirus que desnuda nuestras miserias, para terminar con la boleta sábana e ir por la boleta única, cambiar el sistema electoral en la Provincia de Buenos Aires. No conocemos como para nombrarlos hoy a diez diputados por la Provincia, y tenemos 70… Y como a la Provincia la maneja el Gobierno nacional, esos legisladores terminan por representarlo y pierden contacto con sus lugares de origen”. También abogó por modificar el sistema de elección de los legisladores provinciales.

“Me gustaría ser gobernador”

Finalmente, y en torno a su propio proyecto político, aseguró que le gustaría “ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que de mis 55 años he recorrido durante 30, siempre con el criterio de trabajar en valores para una transformación de la sociedad”. Ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio, y respecto del movimiento interno que expone la coalición –con más reclamos de protagonismo por parte del radicalismo- , Monzó aseguró que “hay una diferencia respecto al 2015, y es que hay varias figuras que pueden ser candidatos a presidente dentro del radicalismo, que es el partido más importante de la oposición, como Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Martín Lousteau; muy buenos intendentes en la Provincia, de manera que va a llegar al 2023 para hacer unas muy buenas PASO con el PRO y podrá ampliar la base de sustentación política del espacio”.

Como cierre de la charla, Monzó envió un saludo especial al intendente Carlos Sánchez y a la diputada Laura Aprile.

Volver