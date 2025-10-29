Con mano de obra y producción local Chaves Municipio pavimenta 9 calles

29 octubre, 2025 0

Chaves Municipio puso en marcha una nueva etapa de pavimentación urbana en Adolfo Gonzales Chaves, que contempla la ejecución de nueve calles con pavimento intertrabado, alcanzando un total de 1.000 metros lineales y más de 7.300 metros cuadrados de superficie.

La obra forma parte de la planificación urbana que impulsa la gestión municipal junto a la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, brindar mayor seguridad a los conductores y elevar la calidad de vida de los chavenses .

“Estamos muy contentos de anunciar que, luego del trabajo en conjunto con la Provincia, vamos a pavimentar nueve calles nuevas en Chaves. Comenzamos por Córdoba, Yapeyú y Libertad. Seguimos apostando por la planificación urbana para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos”, expresó la intendenta Lucía Gómez.

El proyecto, denominado “Ejecución de calles con pavimento intertrabado – Etapa II”, comprende las siguientes calles: América, entre Solís y Machado; Yapeyú y Córdoba, entre Carricart y Reconquista; Libertad, entre Carricart y Reconquista; Dorrego, entre Reconquista y Lucio V. López; Las Heras, entre Lucio V. López y Gral. Rodríguez; Sargento Cabral, entre Las Heras y 9 de Julio y Reconquista entre Dorrego y Libertad.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Santiago Maíz, explicó que “apostamos por este tipo de pavimento porque es muy eficiente: permite hacer cruces de gas, cloacas o agua de forma sencilla. Además, la mano de obra es local y el intertrabado se fabrica en nuestra ciudad, lo que significa producción y trabajo local”.

La pavimentación se realiza por administración municipal, con personal y recursos propios. Los bloques de hormigón intertrabado se colocan sobre una base de arena, aprovechando la estructura existente de cordón cuneta y tosca consolidada, lo que optimiza la ejecución y reduce los costos.

Esta intervención beneficiará de manera directa a más de 200 vecinos y vecinas e impactará en la circulación de aproximadamente 8.000 personas que transitan habitualmente por esas calles, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo integral de los barrios.

“Cada obra que ponemos en marcha tiene una mirada social y productiva. Este pavimento es más que infraestructura: es trabajo local, desarrollo y planificación para el futuro”, concluyó Gómez.

