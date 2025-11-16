Con más de 2000 cañas comenzó el concurso pesquero del Almafuerte

Desde las 10:00 y hasta las 16:00 en Balneario Reta se desarrolla la 13ª edición del concurso 6 horas a la corvina de mayor peso y un paralelo a la mayor pieza en variada del Instituto Almafuerte de Copetonas, con una gran expectativa por la importancia de los premios a repartir, de unos 200 millones de pesos.

Hubo 2004 anticipadas, dado el interés de los pescadores por las dos camionetas y un auto puestas en juego, y los premios en efectivo que la entidad educativa copetonense dispuso para el evento.

La información, a través de LU 24, con Armando Ruiz.

