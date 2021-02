“Con más impuestos, más productores que desaparecen”, advirtió Berardozzi de Federación Agraria

10 febrero, 2021

“A más impuestos, menor es la rentabilidad para el sector, y los productores más pequeños siguen desapareciendo”, advirtió Mario Berardozzi, dirigente de la filial local de Federación Agraria Argentina en torno al anuncio de un posible incremento de las retenciones a los granos. “Hoy se está trabajando bien con estos precios, hay que reconocerlo, pero un eventual aumento podría llevar la situación a lo que pasó en 2008, 2009”, argumentó.

Berardozzi advirtió además que “la materia prima tiene una incidencia de no más de un 10 a un 15% del precio de los alimentos, y con más retenciones, el impacto sobre el precio final del alimento va a ser mínimo. Es muy poquito lo que puede incidir. Y la otra herramienta que mencionó el presidente, que es limitar los cupos de exportaciones, va a terminar en un exceso de stock, una baja en el precio y por ende en la rentabilidad del cultivo, y el año que viene entonces no se siembra o se siembra menos, así que con el tiempo el faltante de ese producto hará subir de nuevo el precio. Siempre se carga la culpa al productor por una cuestión ideológica, no se tiene feeling con el productor”.

El dirigente agropecuario consideró asimismo que “el encuentro de hoy, en mi opinión, va a ser un diálogo de sordos, porque seguramente el Gobierno tiene todo definido y lo va a ir a comunicar. Si dicen que nosotros somos formadores de precios, cuando el cereal se maneja por precios internacionales… ¿Qué podemos regular? No creo que haya posibilidad de diálogo”.

Finalmente, reconoció como un hecho positivo que sea el propio Fernández el que reciba a los dirigentes de la Mesa de Enlace. “Al menos no delega en otros funcionarios. Pero esperamos que si se plantea un proyecto relacionado con las retenciones que incluya la devolución a los productores, que se cumpla, porque eso nunca sucedió”, finalizó.

