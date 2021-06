Con matices, casi todos los municipios de la región tienen su Rendición de Cuentas aprobada

8 junio, 2021 Leido: 13

Mientras en Tres Arroyos se debatía hoy en el Concejo el uso de los recursos municipales durante el año 2020, con sus particularidades por la pandemia de coronavirus, el resto de los municipios de la región ya tienen aprobada su Rendición de Cuentas, aunque con diversos matices.

En Benito Juárez, donde gobierna Julio Marini (FdT), la oposición cuestionó la falta de cumplimiento de publicar decretos en los boletines. Incluyó la falta de publicación de Resoluciones. También hubo quejas respecto a la cantidad de empleados del Municipio. “No sabemos cuántos son”, señaló uno de los ediles de Juntos por el Cambio. Y además, se esgrimió que los aumentos para los municipales tendrían que haber sido más importantes. Sin embargo, la rendición tuvo su ok: 9 a favor por el Frente de Todos, 5 en contra por Juntos por el Cambio.

A Héctor Gay (JxC), el intendente bahiense, le pusieron en duda desde Todos cómo se gestionaron los más de $9 mil millones que su administración tuvo a disposición durante 2020. Sin embargo, no les alcanzó. En una pareja votación que terminó 13 a 11, con los votos favorables de Juntos por el Cambio, a los que sumó el de Gabriela Schieda (UCR-Arturo Illia), el oficialismo consiguió el ok para la rendición de cuentas.

En Coronel Dorrego, donde gobierna Raúl Reyes (JxC), con el voto favorable del bloque de JxC y el rechazo de la bancada del Frente de Todos, el Concejo aprobó -por mayoría, con el doble voto del presidente del cuerpo, Gastón Nomdedeu- la rendición de cuentas del ejercicio económico del año pasado. La principal objeción que hizo la oposición fue la subejecución de partidas presupuestadas y no gastadas, como 10 millones de pesos en el área de Desarrollo Social.

En Coronel Pringles, a Lisandro Matzkin (JxC) su bloque le acompañó con 9 votos la Rendición de Cuentas; y el bloque completo del FdT, de 5 integrantes, la rechazó. ¿Por qué el rechazo? Según se desprende del despacho de minoría que no logró aprobación, “existen áreas municipales de gran importancia para la comunidad que no reciben fondos suficientes para brindar un servicio de calidad a los vecinos y vecinas”.

En Coronel Suárez, con los votos de la bancada del FdT y el unibloque del FR, el oficialismo de Ricardo Móccero juntó 7 votos. Los mismos que JxC. Por lo tanto, desempató el presidente, el hombre del massismo (Hugo González), quien acompañó el deseo del Ejecutivo. Los cambiemitas, liderados por Alberto Fernández, presentaron un despacho propio, pero fue rechazado. Entre otras cosas, cuestionaron la distribución de los recursos.

A Martín Randazzo (JxC), en General Lamadrid, las 8 manos de JxC fueron suficientes para la aprobación de la rendición 2020. En contra, las 4 del Frente de Todos. Entre los por qué de la negativa, dura por cierto, el peronismo destacó que “más allá del reconocimiento de palabra a los empleados de Salud, no hubo un reconocimiento económico”. Y acusaron al municipio de sostener “un relato pandémico” para “no mostrar” y “ocultar la información”.

En Adolfo Gonzales Chaves, el intendente Marcelo Santillán, según él mismo contó, presentó al Concejo la Rendición de Cuentas del ejercicio 2020. Sin embargo, transcurrieron dos meses y no recibió tratamiento alguno, por lo que tal como se indica en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia, se dio por aprobada. Por supuesto, hubo quejas tanto en la bancada de JxC como en la de la Unión Vecinal.

En Monte Hermoso, donde al Ejecutivo lo conduce Alejandro Dichiara (FdT), el Deliberante municipal no ha debatido la rendición de cuentas 2020. Para el debate, la gestión Dichiara cuenta con 6 concejales oficialistas. En tanto, Juntos por el Cambio solamente tiene 4 ediles. A pocos días del tratamiento, desde la oposición manifestaron que no aprobarán los números comunales, a pesar de que estos están más ordenadas con respecto a otros años.

En San Cayetano, donde gobierna el radical Miguel Ángel Gargaglione (JxC), el Deliberante que está representado por diez concejales (3 del Frente de Todos y 7 UCR- Juntos por el Cambio) dio su respaldo por unanimidad a la rendición de cuentas. A pesar del apoyo, la oposición a la gestión Gargaglione objetó la subejecución presupuestaria, poniendo énfasis en el Fondo de Financiamiento Educativo. Y destacaron que quedaron 138 millones sin ejecutarse (106 son de libre disponibilidad).

Fuente: La Tecla

