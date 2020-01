Con modificaciones y votos de Juntos por el Cambio el Senado avanzó en la Impositiva

El proyecto de Ley Fiscal Impositiva que envió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió un rápido tratamiento en la Cámara de Diputados y el oficialismo logró la media sanción, luego lo trató el Senado, pero como esa Cámara le realizó modificaciones, el proyecto debe volver a Diputados para sanción definitiva.

Como ya se informara oportunamente, la Cámara alta realizó cambios en el tope máximo del incremento del Impuesto Inmobiliario. Así, el proyecto que se votó en Diputados, que contenía un máximo de 75 por ciento para las viviendas de mayor valuación, quedó establecido en un 65 por ciento.

También se retocó el artículo que regula los servicios portuarios, reduciendo en un 50 por ciento la alícuota establecida en el proyecto original.

Después de que el senador oficialista Marcelo Feliú informara las modificaciones realizadas y agradeciera el acompañamiento de la oposición, Juan Pablo Allan, de Juntos por el Cambio, se refirió al trabajo para llegar a una ley consensuada y a las modificaciones realizadas. Además, el legislador platense destacó la predisposición de la oposición de la oposición para tratar el proyecto aunque criticó que el proyecto se presentara el 24 de diciembre con la intención de que se votara dos días más tarde.

Allan también criticó al oficialismo por algunos de los aumentos que mandó en la ley original y refirió que “toda la ciudad de La Plata hubiera pagado el 75 por ciento de aumento, y la mayoría de esa gente es de clase media”, sin obviar autocrítica al fracaso económico del gobierno anterior de su propio espacio. Y remarcó que es inédito que se votara la Ley Impositiva sin el presupuesto. Por lo tanto consideró el acompañamiento de Juntos por el Cambio como un acto de confianza y de responsabilidad.

José Luis Pallares, del oficialismo, salió al cruce del senador opositor, y remarcó que no estaba de acuerdo con su postura y que no veía ningún acto de responsabilidad por parte de una oposición que se quiso montar sobre el impacto del 75 por ciento de aumento para un mínimo sector “cuando la gran mayoría de la población va a pagar el 15 por ciento de ajuste”

Para rematar su discurso, el senador massista dijo que “vemos a partir de ahora a quien defiende cada uno”, para remarcar que desde Juntos por el Cambio se hicieron esfuerzos por defender a los sectores de más alto poder adquisitivo.

La respuesta a Pallares llegó de parte de Andrés De Leo (Juntos por el Cambio), quien dijo que “en nosotros van a encontrar una oposición responsable, pero también una oposición firme”. Fue luego de señalar que no se gravó a los sectores de la economía concentrada.

También se refirió el legislador bahiense a la falta de la ley de presupuesto que debiera ir junto a la Impositiva, porque así “no sabemos el destino de los gastos”. Fue en línea con buena parte del discurso de Allan, quien había reclamado la necesidad e saber dónde iba a ir el dinero recaudado por los aumentos.

La oficialista María Reigada dijo que la ley original tuvo un “un intento de modificar la matriz impositiva de la Provincia y tenemos que hacer un esfuerzo para avanzar en se sentido” y toreó a De Leo, al pedirle que “traigan proyectos para gravar más a los sectores concentrados, porque hasta ahora no han presentado ninguna”. Luego acusó a la oposición de retrasar sin sentido el tratamiento del proyecto.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, tomó la palabra después para señalar que “no se puede pretender que ante semejante ley la ciudadanía se entere de los aumentos cuando reciba la boleta; y tampoco podemos pretender que el Senado sea un espectador que vote entre el 24 y el 26 y sin hacerle modificaciones”. Reconoció que hubo intención de Juntos por el Cambio fue “que le pueblo se entere y que nosotros no seamos espectadores”.

“No es cierto que la ley pierde progresividad, porque el escalonamiento de los impuestos hace que los que tienen más paguen más, los que están en el medio paguen la mita y los que tienen menos paguen menos”, adujo Costa.

El legislador opositor se quejó, además, de que el proyecto sacara el impuesto a la renta financiera que se puso hace dos años. “El tiempo dirá si estaba mal hace dos años (cuando se instauró) o si está mal ahora; yo creo que está mal ahora”.

“No es fácil tener la mayoría, ser oposición y votar una ley como esta, pero lo hacemos para que el oficialismo tenga una herramienta, para que pueda recaudar”, señaló Costa, tras lo cual remarcó que no están conformes con todos los cambios que se realizaron y que les hubiesen gustado más modificaciones”. Costa dijo que la ley tenía “desmesura” en algunos temas y que el rol de la oposición es “no permitir que haya desmesuras”.

Cerró el debate el presidente del bloque del Frente de Todos, Gervasio Bozzano, quien en el arranque pidió que se establezca una regla con la cual actuar a partir de ahora “y esa regla debe ser que busquemos proteger a los que menos tienen”. De acuerdo a Bozzano, con las modificaciones realizadas a pedido de la oposición, el gobierno provincial perderá de recaudar 10.000 millones de pesos. Bozzano también se refirió a la deuda que dejó Vidal y que obliga a que el gobierno de Kicillof tenga que afrontar pagos por 48.000 millones de pesos este año.

El proyecto con modificaciones fue aprobado en general por más de dos tercios y pasó al Diputados para su votación definitiva. Se postergaron los expedientes que estaban en el Orden del Día.

