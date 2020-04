Con “mucha calma y paciencia”, transcurre la vida sin internet en San Mayol

Los habitantes de la localidad de San Mayol transcurren la cuarentena por el coronavirus con “mucha calma y paciencia”, fundamentalmente por no contar con servicio de internet.

“La estamos pasando bien, al ser poquitos siempre hay mucho menos movimiento que en otros pueblos. Somos 50 y queremos llegar al final los 50, por decirlo crudamente”, expresó Carolina Goicoechea en diálogo con LU 24.

“Estamos haciendo el esfuerzo de estar en nuestras casas. Por ahí, en un primer momento, no todos tomaban conciencia de las dimensiones que esto podría acarrear aunque de a poco nos vamos haciendo la idea de que lo mejor para cuidarse uno y cuidar al otro es quedándose en casa y tomar todas las medidas de higiene y de distanciamiento”, declaró.

Si bien se dificulta la posibilidad de continuar con los estudios, “la docente, Susanita, envía a los alumnos la tarea por WhatsApp”, aunque las familias dependen de la posibilidad de contar con datos y agarrar señal en los teléfonos celulares.

“La seño, bien paciente, va mandando la tarea”, dijo al tiempo que sostuvo que “la realidad de San Mayol tiene aspectos positivos, por ejemplo mi hija, que va a primer grado, el vínculo con la docente ya lo tiene porque la tuvo en el jardín”.

Goicoechea contó que tienen un lugar donde se pueden aprovisionar de alimentos básicos y no perecederos. No obstante, “una vez a la semana o cada diez días tenemos que ir a Tres Arroyos por cuestiones de farmacia u otros productos que debemos comprar”, explicó. En este sentido, informó que a pesar de las últimas lluvias, el camino se mantenía en condiciones de ser transitado.

Carolina trabaja en el Museo Mulazzi y da clases en la Tecnicatura en Turismo. “Sin internet es muy difícil todo, la jefa y los directivos lo entienden”, manifestó.

Por último, agradeció la dedicación de las asistentes técnicas para que, pese a los inconvenientes con internet, puedan funcionar el Museo y las clases de Taekwondo y Educación Física para adultos.

“Tomamos todo esto con mucha calma y paciencia”, concluyó.

