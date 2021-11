Con mucha emoción Claromecó celebró su 101° Aniversario

9 noviembre, 2021 Leido: 343

Claromecó celebra su 101° aniversario y para conmemorar la fecha se realizó un acto protocolar en calle 3 entre 24 y 22, Casa de la Familia Bellocq. Participó el intendente Carlos Sánchez junto al Delegado Julián Lamberti.

Sánchez estuvo acompañado por varios funcionarios de su gabinete: Matías Fhurer, Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología; Noemí Rivas, Directora de Cultura y Educación; Marcelo León, Secretario de Desarrollo Social y candidato a primer concejal por el Movimiento Vecinal; Director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz; Jorge Cordiglia, Secretario de Seguridad Municipal; Gabriela Hoffmann, Directora de CRESTA; Martín Maldonado, flamante titular del Ente Vial Descentralizado y su antecesor, Héctor Poggi. También concurrieron: El presidente del Concejo Deliberante, Werner Nickel; los concejales del Movimiento Vecinal, Victoria Larriestra, Luis Zorrilla y Francisco Pancho Santaren, junto a los candidatos Iván Ambrosius y Solange Furlán. Además, participaron la diputada provincial Rosío Antinori, Bomberos Voluntarios de Claromecó, Faro Claromecó, Instituto Nacional Browniano Delegación Claromecó, Grupo Scout Kla-rome-có, Escuela Primaria Nº 11, Instituto Secundario Claromecó, ACEC, CEF Nº 148, Cooperadora Escuela Nº 11, Matu de Campos, descendiente de los Bellocq, amigos y vecinos, entre otros.

El Himno Nacional Argentino fue interpretado por Billy Wilson.

María Angélica Souto, presidenta de la Comisión del Centenario, dijo: “estamos celebrando los 101 años de nuestra historia y sus logros. Han pasado muchos años y hoy me pregunto qué habrán soñado nuestros primeros pobladores para el futuro de ésta localidad, y sin duda me atrevería a decir que coincidimos con ellos, en ver creciendo a Claromecó a pasos agigantados. Hoy estamos preparados para recibir durante todo el año a los turistas que nos eligen. El futuro es nuestro y a todos nos mueve la misma pasión y el sentimiento de ser de acá, ya sea de nacimiento o por adopción, pero escribiendo nuestra propia historia en este hermoso lugar, feliz cumpleaños Claromecó”, Souto también pidió un minuto de silencio para recordar a aquellas personas fallecidas víctimas de la pandemia.

Julián Lamberti, Director del Ente Descentralizado Claromecó, por su parte agradeció el acompañamiento de funcionarios, políticos, el Intendente, y a todos los claromequenses que se dieron cita en un lugar emblemático para la celebración, “para quienes no conocen, nos encontramos en el patio de la primera casa que tuvo Claromecó, construida en 1905 por la familia fundadora, la familia Bellocq, a quienes tenemos que hacer un gran reconocimiento y agradecimiento por todo lo que tenemos, el faro, las piedras y tantas cosas más. Cuando cumplimos años generalmente hacemos un balance de logros y pendientes, pero sabiendo que atravesamos todos una pandemia que nos dejó con mucha tristeza, debo agradecer a todos los que trabajaron incansablemente y me siento muy agradecido y orgulloso de todos y cada uno de ellos. Los grandes pensadores de la historia coinciden que en las crisis hay oportunidades y nosotros tenemos que tomar la oportunidad, estamos ejecutando muchas obras, con el gran acompañamiento municipal y provincial, que sin su intervención no se podrían concretar”, al tiempo que enumeró todo lo que se está llevando a cabo en diferentes proyectos en salud, infraestructura, plazas, rutas, paradores, entre otros temas.

Finalmente, el intendente Carlos Sánchez, reflexionó: “es una localidad muy preciada para nuestro distrito, y hoy estar en un lugar que fue la primera vivienda en Claromecó, realmente es muy emocionante, no se podría haber elegido un lugar mejor. En los 75 kilómetros de playa que tenemos en nuestro distrito, Claromecó está donde llega la unión de nuestros tres arroyos, todo tiene un significado muy importante, también Orense celebró su aniversario, y mirando un poco para atrás, podemos observar todo lo que se avanzó, algunos estarán más o menos conformes, pero lo que hoy tenemos se ha conseguido con mucho esfuerzo, desde sus fundadores hasta hoy que atravesamos desafíos muy duros, que hemos pasado a pesar de todo. Les puedo asegurar que con esfuerzo y trabajo se pueden vencer los obstáculos, pero es la unión conjunta es lo que lleva a continuar con el crecimiento. Aquí hay gente con experiencia y otras con la fuerza de la juventud y así, unidos, llevando la bandera entre todos, vamos a seguir adelante, Claromecó tiene un horizonte inmenso”.

La Comisión del Centenario distinguió a: Julio González, por su gestión como Delegado, recibió su hija; Centro de Salud de Claromecó y a todo su personal, por el trabajo realizado durante la pandemia; Juan Pablo Peralta, mundialista de Longcasting; al Sr. Reino, por sus 73 años de residir en la localidad; y al Sr. Emilio García, por ser uno de los mentores del concurso de pesca “24 horas de la Corvina Negra”.

El acto finalizó con Mario Juárez, interpretando la zamba a Claromecó.

Ya distendidos, se cantó el feliz cumpleaños y se cortó la torta de los 101 años. Los concurrentes pudieron recorrer las distintas dependencias del lugar y también se pudo degustar empanadas y bebidas refrescantes.

Volver