Con mucha expectativa, presentaron la séptima edición de la Nómade ExpoTour

15 octubre, 2025

Este miércoles por la mañana, en la sede de la Dirección de Turismo, se realizó la conferencia de prensa para anunciar la séptima edición de la Nómade ExpoTour, la feria organizada por estudiantes y docentes de las Tecnicatura Superior en Turismo y en Guía de Turismo del Instituto Superior de Formación Docente N°167. El evento se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, desde las 14 horas, en el Polideportivo Municipal.

En la conferencia, se hicieron presentes: Carolina Goicochea, directora de Turismo, Zoe Llanos – Marcos Pollet, estudiantes representantes de la carrera de turismo y guía en turismo y Ezequiel Lanza, docente de la carrera de guía en turismo.

Carolina Goicochea, explicó que la feria nació con el espíritu de “dar a conocer a los vecinos y a la gente de la región los atractivos, destinos y actividades turísticas que se pueden realizar en nuestro entorno”. Este año, además de la Tecnicatura Superior en Turismo, se suma la Tecnicatura Superior en Guía de Turismo, fortaleciendo la propuesta académica del instituto.

Por su parte, Zoe Llanos destacó que la edición 2025 estará centrada en el turismo sustentable, lema propuesto por la Organización Mundial del Turismo. “Buscamos mostrar no solo los destinos de sol y playa, sino también la ruralidad y las diferentes propuestas gastronómicas y culturales del distrito y la zona”, señaló.

Marcos Pollet, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre alumnos y docentes: “La Nómade no es solo una feria, es una práctica institucional que nos permite aplicar lo aprendido y mostrar la oferta turística de Tres Arroyos”.

A su turno, Ezequiel Lanza, destacó el valor de la feria como espacio formativo y de promoción: “La Nómade es una muestra de la historia, la cultura y la identidad local. Este año contará con bandas musicales como Juego de Damas, Tamboré y Carro Gitano, además de gastronomía en vivo a cargo de Paula Di Stefano y una propuesta temática sobre La Pampa Rosa, con la participación de Natalia Balul y Héctor Somovilla”.

Durante la jornada también se desarrollará una mesa de debate sobre Turismo Sustentable, de la que participarán Carolina Goicochea, Martín Rodríguez Blanco (director de Cultura) y un representante del Colegio de Profesionales del Turismo.

La feria contará además con un espacio infantil a cargo de las estudiantes del profesorado de Educación Inicial, sorteos y actividades para toda la familia.

“Invitamos a todos los vecinos a participar de esta feria colorida, que refleja el trabajo y el compromiso de nuestros estudiantes con el desarrollo turístico de Tres Arroyos”, cerró Goicochea.

