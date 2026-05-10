Con mucho exito, se realizó la rifa “Todos por Thomy”

10 mayo, 2026 8

Este domingo, se realizó el sorteo del criollito que organizó la ACDC mediante una rifa para recaudar fondos para costear la operación de la mano del arquero de la institución, Thomas “Dibu” Martínez.

El ganador del criollito fue Hugo Jauribere con el número 116.

El jugador hace dos semanas se quebró dos dedos de su mano en un entrenamiento y debe ser operado con urgencia para no perder la movilidad de una de sus manos.

La operación se realizará el próximo martes, por el Dr. Facundo Zabaljauregui, en la Clínica Hispano Argentino.

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