Con o sin Basualdo en Energía, aumentarán las tarifas de luz en la Provincia

Cuando finalmente parece que es un hecho que Federico Basualdo ya no será subsecretario de Energía de la Nación, a pesar de que ayer se dijo que se lo ratificaría en el cargo, habrá aumentos en las tarifas de luz. Según indicó el gobernador bonaerense Axel Kicillof días atrás, el aumento de la tarifa final será del 7% a partir del 1 de abril (el 9% sería para el AMBA). Además, se indicó que este aumento equivale a recomponer los ingresos de las empresas vía Valor Agregado Transitorio, en la banda del 15%.



En cuanto al artículo inicial de la Resolución N° 131/21 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía de la Nación y sus modificatorias N° 154/21 y Nº 204/21, se recuerda que la normativa determina establecer una Etapa de Transición tendiente a lograr la sustentabilidad del servicio público de distribución de energía eléctrica a cargo de los distribuidores provinciales y municipales bajo jurisdicción de esta Provincia.

Además, se considera el estado de emergencia económica, sanitaria y energética vigente, con la implementación de cuadros tarifarios de transición hasta la normalización tarifaria con la próxima revisión tarifaria integral (RTI 2022-2027).

En ese contexto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, estableció que los distribuidores del servicio eléctrico bajo su jurisdicción, no podrán disponer de la suspensión o el corte del suministro de energía eléctrica, mientras se encuentre vigente la emergencia declarada por el Decreto Nº 132/2020, ratificado por la Ley 15.174 y sus prórrogas por los Decretos Nº 771/2020 y 106/2021 y/o las que en el futuro se aprueben.

A través del Decreto Nº 194/20 la Provincia de Buenos Aires adhirió al Decreto Nacional Nº 311/2020, conforme la invitación efectuada por su artículo 9°, en lo que resulta de su jurisdicción y competencia propia, donde se estableció que los prestadores de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, no podrán disponer la suspensión o el corte del servicio, a los usuarios y usuarias como indica el artículo 3 del Decreto N° 311/2020.

Se estableció que si un usuario o una usuaria accediera a un plan de facilidades de pago en las condiciones del artículo 5° se considerará a los efectos del presente, como una factura pagada”.

Finalmente, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, facultó al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), a determinar las pautas y condiciones para la implementación de las medidas adoptadas.

Las tarifas de electricidad no aumentaban desde abril de 2019. En diciembre de ese año, se mantuvo el congelamiento que había dispuesto Mauricio Macri, con la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

La última prórroga del congelamiento se dispuso en diciembre de 2020. Esta decisión repercute en el Presupuesto, y solo en el primer trimestre del año el Estado destinó $185.000 millones en subsidios principalmente al sector de la energía eléctrica. La reducción de subsidios a los servicios públicos (electricidad, gas, agua y transporte público) es uno de los puntos centrales del Presupuesto para tratar de cerrar el 2021 con un déficit primario en torno al 4,5%.

